Врач рассказал, в каких случаях опасно носить маску: будьте осторожны!

Средства защиты (иллюстративное фото: canva.com)

Медики предупредили, что со временем ношение маски может стать опасным для здоровья

Носить маску длительное время может быть опасно. Медики отмечают, что вред этого средства защиты наступает тогда, когда человек долгое время ее не меняет, хранить в ненадлежащих условиях и неправильно использует. О пользе и потенциальной опасности масок рассказал врач-инфекционист Евгений Дубровский в Facebook.

Медик делится, что для врачей ношение маски – это защита себя и пациента от попадания жидкостей в рот, глаза или рану, которые могут передать инфекцию. Маска может защитить от коронавируса, но эффективнее всего будет, если носить ее будет больной или тот, кто контактировал с зараженным в течение последних 14 дней.

"Если на вас вплотную кашляют, брызгают слюной, чихают или плюют (тогда маска защищает - ред.). Опять же - жидкости. Вирус передается воздушно-капельным путем. От капельного пути передачи маска будет защищать. Но намного эффективнее, разумнее и логичнее одевать маску на больного, а не здорового. Потому что тогда в воздухе практически не будет вируса, он весь с выделяемыми больным жидкостями останется на внутренней поверхности в маске", - сказал Дубровский.

При этом больным можно носить только обычные маски. Респираторы наоборот – запрещены. Связано это с клапаном, из которого выходит выдыхаемый воздух. При этом врач также рассказал, когда обычная маска может стать опасной для здоровья. По его мнению, когда люди носят маску в кармане штанов и не меняют ее длительное время, она может нанести больше вреда, чем пользы, так как собирает грязь, пыль, бактерии и другие опасные вещества.

"Медицинская маска в таком виде, как мы все ее используем, это уже давным-давно не средство защиты, а всего лишь… билет на автобус, проездной в метро или пропуск в магазин. Тем более, все эти тканевые повязки на лице – о какой защите речь?", - отметил медик.

Дубровский подчеркнул, что если бы правительство действительно считало, что медицинские маски эффективны и помогают справиться с уровнем заражения, их бы раздавали бесплатно. Чтобы люди могли их менять каждые 2 часа, как положено.

"Все, что мы наблюдаем сейчас - лишь внешняя показуха. Реальная картина использования масок не имеет никакого отношения к противоэпидемическим мерам. Увы…", - подытожил инфекционист.

Стоит отметить, что ранее Минздрав опубликовал список стран "красной" зоны.

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