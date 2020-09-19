Лікар розповів, у яких випадках небезпечно носити маску: будьте обережні!

Засоби захисту (ілюстративне фото: canva.com)

Медики попередили, що з часом носіння маски може стати небезпечним для здоров'я

Носити маску тривалий час може бути небезпечно. Медики відзначають, що шкода цього засобу захисту настає тоді, коли людина довгий час її не змінює, зберігає в неналежних умовах і неправильно використовує. Про користь і потенційну небезпеку масок розповів лікар-інфекціоніст Євген Дубровський в Facebook.

Медик ділиться, що для лікарів носіння маски – це захист себе і пацієнта від попадання рідин в рот, очі або рану, які можуть передати інфекцію. Маска може захистити від коронавіруса, але найефективніше, якщо носити її буде хворий або той, хто контактував із зараженим протягом останніх 14 днів.

"Якщо на вас впритул кашляють, бризкають слиною, чхають або плюють (тоді маска захищає - ред.). Знову ж таки - рідини. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом. Від краплинного шляху передачі маска буде захищати. Але набагато ефективніше, розумніше і логічніше одягати маску на хворого, а не здорового. Тому що тоді в повітрі практично не буде вірусу, він весь з рідинами, які виділяються хворим, залишиться на внутрішній поверхні в масці", - сказав Дубровський.

При цьому хворим можна носити тільки звичайні маски. Респіратори навпаки – заборонені. Пов'язано це з клапаном, з якого виходить повітря, що видихається. При цьому лікар також розповів, коли звичайна маска може стати небезпечною для здоров'я. На його думку, коли люди носять маску в кишені штанів і не змінюють її тривалий час, вона може завдати більше шкоди, ніж користі, оскільки збирає бруд, пил, бактерії та інші небезпечні речовини.

"Медична маска в такому вигляді, як ми її використовуємо, це вже давним-давно не засіб захисту, а всього лише... квиток на автобус, проїзний в метро або пропуск в магазин. Тим більше всі ці тканинні пов'язки на обличчі – про який захист мова?" - зазначив медик.

Дубровський підкреслив, що якби уряд дійсно вважав, що медичні маски ефективні та допомагають впоратися з рівнем зараження, їх роздавали б безкоштовно. Щоб люди могли їх міняти кожні 2 години, як годиться.

"Все, що ми спостерігаємо зараз - лише зовнішня показуха. Реальна картина використання масок не має ніякого відношення до протиепідемічних заходів. На жаль...", - підсумував інфекціоніст.

Варто відзначити, що раніше МОЗ опублікував список країн "червоної" зони.

Раніше ми писали, що Індія стала лідером у світі за кількістю тих, хто видужав від коронавіруса.