Врач по радиационной гигиене рассказала, как защититься после взрыва на АЭС: главные правила

Если авария на Запорожской АЭС произойдет, то прежде всего украинцам стоит следить за направлением ветра, который несет загрязненные воздух и пыль. Вместе с тем в первые часы после вероятного взрыва на ЗАЭС необходимо принять максимальные меры по защите щитовидной железы.

Об этом в эфире "12 канала" рассказала врач по радиационной гигиене отдела профилактики неинфекционных заболеваний Волынского областного центра контроля и профилактики болезней Минсздрава Ольга Гусева.

Почему щитовидная железа так важна?

Именно этот орган эндокринной системы участвует в изготовлении гормонов, которые играют важную функцию в обмене веществ. Поэтому после официального сообщения об угрозе выброса нужно принять профилактическую дозу калия йодида.

При этом стоит помнить, что калий йодид выполняет временную блокаду функции щитовидной железы, чтобы та не поглощала радиоактивный йод.

Эффект йодной профилактики достигается при заблаговременном приеме препарата - за шесть и меньше часов до поступления радиоактивного облака.

Сколько калий йодида стоит принимать?

Согласно рекомендациям Минздрава, в случае реальной угрозы нужно принимать калий йодид в таких дозах:

детям до одного месяца (младенцам и детям, находящимся на грудном вскармливании) - 16 мг

детям от одного месяца до трех лет - 32 мг

детям от трех до 12 лет - 62,5 мг

подросткам от 13 до 18 лет, взрослым до 40 лет, беременным и кормящим грудью матерям - 125 мг

людям старше 40 лет калий йодид принимать не нужно, поскольку щитовидная железа после определенного возраста перестает накапливать радиоактивный йод.

При этом важно помнить, что самовольно принимать калий йодид нельзя.

Какие еще меры надо принимать в случае взрыва на АЭС?

После взрыва опасным является внешнее облучение. Поэтому в случае пребывания под открытым небом стоит найти укрытие или зайти в первое попавшееся помещение, в котором нужно закрыть все окна и перекрыть вентиляционные каналы, а при входе - положить мокрую тряпку.

Следует помнить, что человек может получить внутреннее облучение через продукты питания или воду. При этом, вода в пластиковых бутылках, которая продается в торговых заведениях, является безопасной. Также в городах люди спокойно могут потреблять воду, которая подается из централизованных источников, потому что радионуклиды быстро в подземные воды не попадут.

Не забывайте тщательно мыть, обрабатывать все фрукты и овощи.

Если же человек получил внешнее облучение, нужно обязательно заменить одежду. Ту, которая содержит опасные вещества, вместе с обувью необходимо завязать в мешочек и выбросить.

Если нет возможности переодеться, нужно тщательно вытереть одежду влажной щеточкой. С себя необходимо полностью смыть всю грязь, которую человек мог получить на улице. Обязательно вымыть волосы.