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У Байдена предлагают остановить ядерные реакторы на Запорожской АЭС

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Вашингтон, Понедельник 29 августа 2022 20:33
У Байдена предлагают остановить ядерные реакторы на Запорожской АЭС Фото: представитель Белого дома Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Белый дом считает, что в целях безопасности следует остановить ядерные реакторы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.

В частности, он отметил, что Вашингтон поддерживает миссию экспертов МАГАТЭ, а также призывает Москву обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ независимым инспекторам.

"Мы также считаем, что Россия должна согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг станции. И продолжаем считать, что контролируемое отключение ядерных реакторов ЗАЭС будет наиболее безопасным и наименее рискованным вариантом действий в краткосрочной перспективе", - отметил Кирби.

Напомним, ранее Государственный департамент США заявлял, что только Россия не хочет признавать высокий риск радиационной катастрофы на захваченной Запорожской АЭС.

Подробнее о миссии на ЗАЭС читайте в материале "Миссия МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС: что известно на данный момент".

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Запорожская АЭС Российская Федерация Белый дом
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