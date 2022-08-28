Как распространится радиация в случае аварии на ЗАЭС: опубликован новый прогноз (видео)
Опубликован новый прогноз радиационного загрязнения в случае аварии на Запорожской АЭС. Специалисты предполагают, что оно может накрыть южную часть Украины и затронуть Россиию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатома".
Прогноз 1
Как выяснили специалисты, если брать период с 26 августа до 28 августа до 16:00, то по погодным условиям радиация может накрыть большую часть Украины.
Прогноз 2
При этом если принять во внимание погодные условия в период с 29 по 31 августа до 12:00, то радиационное загрязнение может охватить юг и восток Украины.
Прогноз 3
По данным специалистов, согласно розе ветров, если взять ситуацию на понедельник, 29 августа радиационное облако в случае тяжелой аварии на Запорожской АЭС накроет часть юга Украины и юго-западные регионы России.
Ситуация на Запорожской АЭС
Отметим как ранее исследовали специалисты Украинского гидрометеорологического института, в случае аварии на Запорожской АЭС радиация распространится не только по Украине. Она также затронет и соседние государства, такие как Беларусь, Польша и страны Балтии.
Напомним, что ситуация на Запорожской атомной электростанции остается сложной. Недавно впервые в истории ЗАЭС была полностью отключена от энергосети, что произошло в результате перебоев в работе линии электропередач.
Украина опасается, что в результате российских обстрелов на ЗАЭС может произойти радиационная авария. В связи с этим уже разработан план эвакуации из близлежащих районов, а министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что закуплено достаточно препаратов для защиты щитовидной железы.
Между тем международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что сформировало состав миссии, которая, как ожидается, на следующей неделе посетит Запорожскую атомную электростанцию.
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