Как распространится радиация в случае аварии на ЗАЭС: опубликован новый прогноз (видео)

Опубликован новый прогноз радиационного загрязнения в случае аварии на Запорожской АЭС. Специалисты предполагают, что оно может накрыть южную часть Украины и затронуть Россиию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатома".

Прогноз 1

Как выяснили специалисты, если брать период с 26 августа до 28 августа до 16:00, то по погодным условиям радиация может накрыть большую часть Украины.

Прогноз 2

При этом если принять во внимание погодные условия в период с 29 по 31 августа до 12:00, то радиационное загрязнение может охватить юг и восток Украины.

Прогноз 3

По данным специалистов, согласно розе ветров, если взять ситуацию на понедельник, 29 августа радиационное облако в случае тяжелой аварии на Запорожской АЭС накроет часть юга Украины и юго-западные регионы России.

Ситуация на Запорожской АЭС