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Врач продал ребенка, родители которого не смогли оплатить счет за роды

Автор: Людмила Жукова

Врач акушер-гинеколог одного из роддомов Пакистана продал новорожденного ребенка, который появился на свет благодаря ему же.

Об этом пишет издание ARY News.

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Сообщается, что шокирующий общественность инцидент произошел в городке Туламба, что в провинции Пенджаб.

По данным полиции, несколько дней назад женщина родила мальчика в частной больнице. Но цена на роды оказалась неподъемной для молодой пары – муж с женой не смогли оплатить медицинские счета.

Как только пара сказала, что у них нет таких денег, которые у них потребовали в роддоме, врач, принимавший роды, предложил им продать новорожденного для оплаты его услуг. Родители, ясное дело, отказались от такого предложения.

Но врач силой отобрал мальчика у пары, а самих родителей охранники выдворили на улицу. А уже через несколько часов горе-акушер нашел покупателя на ребенка – мужчину по имени Фейсал.

Пара сразу обратилась в полицию и написала заявление на врача.

"Приняв оперативные меры в связи с этим сообщением, полиция провела рейд в больнице и задержала врача. По словам источников, администрация больницы оказывала давление на пару, чтобы те не обратились в суд", - пишет издание.

Этот инцидент возмутил пользователей сети со всего мира. Одни юзеры пишут, что "этот врач - животное, и его следует изолировать, желательно в зоопарке, поскольку он представляет опасность для общества".

А другие неравнодушные люди предлагают собрать деньги для бедных родителей на GoFundMe, чтобы "с этого момента у ребенка была лучшая жизнь".

Как мы писали ранее, всплыли подробности об украинке, умершей во время домашних родов с "духовной акушеркой".

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