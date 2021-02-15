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Лікар продав дитину, батьки якої не змогли оплатити рахунок за пологи

Автор: Людмила Жукова

Лікар акушер-гінеколог одного з пологових будинків Пакистану продав новонароджену дитину, який з'явилася на світ завдяки йому ж.

Про це пише видання ARY News.

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Повідомляється, що шокуючий громадськість інцидент стався в містечку Туламба, що в провінції Пенджаб.

За даними поліції, кілька днів тому жінка народила хлопчика в приватній лікарні. Але ціна на пологи виявилася непідйомною для молодої пари – чоловік з дружиною не змогли оплатити медичні рахунки.

Як тільки пара сказала, що у них немає таких грошей, які у них зажадали в пологовому будинку, лікар, який приймав пологи, запропонував їм продати новонародженого для оплати його послуг. Батьки, ясна річ, відмовилися від такої пропозиції.

Але лікар силою відібрав хлопчика у пари, а самих батьків охоронці вивели на вулицю. А вже через кілька годин горе-акушер знайшов покупця на дитину – чоловіка по імені Фейсал.

Пара відразу звернулася в поліцію і написала заяву на лікаря.

"Прийнявши оперативні заходи у зв'язку з цим повідомленням, поліція провела рейд в лікарні і затримала лікаря. За словами джерел, адміністрація лікарні чинила тиск на пару, щоб ті не звернулися до суду", - пише видання.

Цей інцидент обурив користувачів мережі зі всього світу. Одні юзери пишуть, що "цей лікар - тварина, і його слід ізолювати, бажано в зоопарку, оскільки він являє небезпеку для суспільства".

А інші небайдужі люди пропонують зібрати гроші для бідних батьків на GoFundMe, щоб "з цього моменту у дитини була краще життя".

Як ми писали раніше, спливли подробиці про українку, померлої під час домашніх пологів з "духовною акушеркою".

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