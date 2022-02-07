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Врач предупредил украинцев о "сонном параличе": опасно ли это, и как избежать такого состояния

Автор: Светлана Мащенко

Сонный паралич - это расстройство сна, которое возникает в фазе быстрого сна. При этом человек может находиться в сознании, или же чувствовать, что в сознании, но при этом не может двигаться. Такое явление могут переживать очень многие люди на протяжении своей жизни. И хотя во время "паралича" вы можете испытывать реальный страх и даже ужас, само по себе явление опасности не несет.

Об этом в Facebook рассказал Евгений Скрипник, врач-невролог, психиатр.

По словам медика, во время такого состояния многие люди могут чувствовать, что на них смотрят, чувствуют рядом какое-то существо, и даже то, что их кто-то душит. При этом человек не может ни кричать, ни двигаться.

Именно отсюда возник миф о домовом, но у такого явления есть объяснение.

Что такое сонный паралич с точки зрения науки

Евгений Скрипник рассказывает, что сонный паралич возникает во время фазы сна, который называется: быстрый сон.

В этот период сна наблюдается полная мышечная атония-расслабление мышц, чтобы человек не мог ходить и двигаться, так как у него в этот период наблюдаются сновидения!

В некоторых случаях человек может быть даже в сознании, открыть глаза, но при этом не может двигаться.

"Возникает ощущение страха, беспомощности и увеличивается активность среднего мозга, который отвечает за нарушение восприятия и возникают галлюцинации! Человек начинает видеть, чего боится! Какого-то человека, существо, домового, чувствует давление на грудь и т. д", - рассказывает врач.

Сонный паралич большей частью возникает, когда человек спит на спине

Также может возникать при:

  • нарушениях сна,
  • смене часовых поясов,
  • смене графика работы (ночные смены),
  • при панических расстройствах.

Сонный паралич сам по себе не несет опасность

Но от этого неприятного явления можно уберечься с помощью профилактики:

  • регулярно спите 6-8 часов,
  • откажитесь от гаджетов перед сном,
  • ложитесь и просыпайтесь в то же время,
  • проветривайте спальню,
  • старайтесь спать не на спине.

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