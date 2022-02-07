Врач предупредил украинцев о "сонном параличе": опасно ли это, и как избежать такого состояния

По словам медика, во время такого состояния многие люди могут чувствовать, что на них смотрят, чувствуют рядом какое-то существо, и даже то, что их кто-то душит. При этом человек не может ни кричать, ни двигаться.

Именно отсюда возник миф о домовом, но у такого явления есть объяснение.

Что такое сонный паралич с точки зрения науки

Евгений Скрипник рассказывает, что сонный паралич возникает во время фазы сна, который называется: быстрый сон.

В этот период сна наблюдается полная мышечная атония-расслабление мышц, чтобы человек не мог ходить и двигаться, так как у него в этот период наблюдаются сновидения!

В некоторых случаях человек может быть даже в сознании, открыть глаза, но при этом не может двигаться.

"Возникает ощущение страха, беспомощности и увеличивается активность среднего мозга, который отвечает за нарушение восприятия и возникают галлюцинации! Человек начинает видеть, чего боится! Какого-то человека, существо, домового, чувствует давление на грудь и т. д", - рассказывает врач.

Сонный паралич большей частью возникает, когда человек спит на спине

Также может возникать при:

нарушениях сна,

смене часовых поясов,

смене графика работы (ночные смены),

при панических расстройствах.

Сонный паралич сам по себе не несет опасность

Но от этого неприятного явления можно уберечься с помощью профилактики: