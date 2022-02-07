Лікар попередив українців про "сонний параліч": чи небезпечно це, і як уникнути такого стану

За словами медика, під час такого стану багато людей можуть відчувати, що на них дивляться, відчувають поруч якусь істоту, і навіть те, що їх хтось душить. При цьому людина не може ані кричати, ані рухатися.

Саме звідси виник міф про домовика, але у такого явища є пояснення.

Що таке сонний параліч з точку зору науки

Євген Скрипник розповідає, що сонний параліч виникає під час фази сну, який має назву: швидкий сон.

У цей період сну спостерігається повна м'язова атонія-розслаблення м'язів, щоб людина не могла ходити і рухатися, так як у неї в цей період спостерігаються сновидіння!

В деяких випадках людина може бути навіть у свідомості, розплющити очі, але при цьому не може рухатися.

"Виникає відчуття страху, безпорадності і збільшується активність середнього мозку, який відповідає за порушення сприйняття і виникають галюцинації! Людина починає бачити, чого боїться! Якусь людину, істота, домовика, відчуває тиск на груди і т. д", - розповідає лікар.

Сонний параліч здебільшого виникає, коли людина спить на спині

Також може виникати при:

порушеннях сну,

зміні часових поясів,

зміні графіка роботи (нічні зміни),

при панічних розладах.

Сонний параліч сам по собі не несе небезпеку

Але від цього неприємного явища можна вберегтися за допомогою профілактики: