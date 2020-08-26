Врачи перечислили пять признаков опасных родинок

Врачи рассказали про пять признаков опасных родинок, что в будущем могут переродиться в меланому - рак кожи.

Если вы заметили на теле подозрительные образования, их можно оценить по ряду критериев, пишет newsyou.info.

Эти признаки для более легкого запоминания специалисты объединили в аббревиатуру "ABCDE".

"A" - асимметрия. Если вы мысленно поделите родинку пополам и одна половинка будет отличаться от другой, это плохой знак.

"B" (border) - граница. Размытая нечетка граница - признак опасной родинки.

"C" (color) - цвет: обычные (незлокачественные) родинки окрашены равномерно;

"D" - диаметр. Потенциально опасные родинки являются достаточно крупными. Их размер обычно превышает 6 миллиметров.

"E" - эволюция. Родинка, которая стала вдруг расти, меняться в цвете, форме является потенциально опасной.

Кроме того, врачи говорят, что особенно внимательными стоит быть людям со светлыми волосами, кожей и глазами. Так как они чаще болеют меланомой.

Ну а точно определить, насколько опасно родимое пятно, поможет только специалист.

Ранее мы писали, что раннее пробуждение может говорить о тяжелой болезни.

А также писали, что врачи назвали алкогольный напиток, который замедляет старение.