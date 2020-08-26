Лікарі перерахували п'ять ознак небезпечних родимок

Лікарі розповіли, як вчасно помітити, що родимка є потенційно небезпечною
Лікарі розповіли про п'ять ознак небезпечних родимок, що в майбутньому можуть перерости в меланому - рак шкіри.
Якщо ви помітили на тілі підозрілі утворення, їх можна оцінити за низкою критеріїв, пише newsyou.info.
Ці ознаки для більш легкого запам'ятовування фахівці об'єднали в абревіатуру "ABCDE".
"A" - асиметрія. Якщо ви подумки поділите родимку навпіл і одна половинка буде відрізнятися від іншої, це поганий знак.
"B" (border) - межа. Розмита нечітка межа - ознака небезпечної родимки.
"C" (color) - колір: звичайні (незлоякісні) родимки забарвлені рівномірно;
"D" - діаметр. Потенційно небезпечні родимки є досить великими. Їх розмір зазвичай перевищує 6 міліметрів.
"E" - еволюція. Родимка, яка раптом стала рости, змінюватися в кольорі, формі є потенційно небезпечною.
Крім того, лікарі кажуть, що особливо уважними варто бути людям зі світлим волоссям, шкірою та очима. Оскільки вони частіше хворіють на меланому.
Ну а точно визначити, наскільки небезпечна родима пляма, допоможе тільки фахівець.
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