Врач об Омикроне: "люди не верили в свою смерть, а легкие сгорели полностью"

Не стоит думать что новый штамм COVID-19 Омикрон, который пришел на смену Дельте не такой уж и безобидный. В большинстве случаев люди выживают и переносят его нормально, но бывают и летальные случаи.

Об этом рассказала семейный врач Мария Дмитриев-Копеняк из Midwest Health Center в Чикаго, США в эфире Ukrainian Independent Radio.

"Люди не верили в свою смерть, а легкие сгорели полностью", - рассказала эксперт.

При этом растет количество больных новым штаммом, который очень быстро распространяется, поскольку он более заразный.

По словам врача, более 90% людей которые заболели коронавирусом были не вакцинированными. Одной из проблем, является отказ от вакцинации. Многие не верят в COVID-19 пока сами им не заболеют.

Мария Дмитриев-Копеняк советует людям делать прививки от коронавируса, чтобы потом, даже если они и заболеют, то смогут легче перенести болезнь.

Врач Мария Дмитриев-Копеняк рассказала об Омикроне (видео: YouTube)