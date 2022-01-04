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Врач об Омикроне: "люди не верили в свою смерть, а легкие сгорели полностью"

Новина українською →
США, Вторник 04 января 2022 18:56
Врач об Омикроне: "люди не верили в свою смерть, а легкие сгорели полностью" Коллаж РБК-Украина: врач рассказала об Омикроне
Автор: Роман Мирончук

Не стоит думать что новый штамм COVID-19 Омикрон, который пришел на смену Дельте не такой уж и безобидный. В большинстве случаев люди выживают и переносят его нормально, но бывают и летальные случаи.

Об этом рассказала семейный врач Мария Дмитриев-Копеняк из Midwest Health Center в Чикаго, США в эфире Ukrainian Independent Radio.

"Люди не верили в свою смерть, а легкие сгорели полностью", - рассказала эксперт.

При этом растет количество больных новым штаммом, который очень быстро распространяется, поскольку он более заразный.

По словам врача, более 90% людей которые заболели коронавирусом были не вакцинированными. Одной из проблем, является отказ от вакцинации. Многие не верят в COVID-19 пока сами им не заболеют.

Мария Дмитриев-Копеняк советует людям делать прививки от коронавируса, чтобы потом, даже если они и заболеют, то смогут легче перенести болезнь.

Врач Мария Дмитриев-Копеняк рассказала об Омикроне (видео: YouTube)

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что в нашей стране новая волна коронавируса начнется со второй половины января и в феврале.

Мы также писали о том, что назван симптом Омикрона, который можно заметить во время праздничного ужина. Ученые заявили о проблеме такой, как потеря аппетита. К тому же при заражении Омикроном может пропасть обоняние и чувство вкуса.

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