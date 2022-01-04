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Лікарка про Омікрон: "люди не вірили у свою смерть, а легені згоріли цілковито і повністю"

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США, Вівторок 04 січня 2022 18:56
Лікарка про Омікрон: "люди не вірили у свою смерть, а легені згоріли цілковито і повністю" Колаж РБК-Україна: лікар розповіла про Омікрон
Автор: Роман Мирончук

Не варто думати, що новий штам COVID-19 Омікрон, який прийшов на зміну Дельті не такий вже й нешкідливий. Найчастіше люди виживають і переносять його нормально, але бувають і летальні випадки.

Про це розповіла сімейний лікар Марія Дмитрієв-Копеняк з Midwest Health Center в Чикаго, США в ефірі Ukrainian Independent Radio.

"Люди не вірили в свою смерть, а легені згоріли повністю", - розповіла експерт.

При цьому зростає кількість хворих новим штамом, який дуже швидко поширюється, оскільки він більш заразний.

За словами лікаря, більше 90% людей які захворіли коронавірусом були не вакцинованими. Однією з проблем, є відмова від вакцинації. Багато хто не вірить в COVID-19 поки самі їм не захворіють.

Марія Дмитрієв-Копеняк радить людям робити щеплення від коронавірусу, щоб потім, навіть якщо вони і захворіють, то зможуть легше перенести хворобу.

Лікар Марія Дмитрієв-Копеняк розповіла про Омікрона (відео: YouTube)

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що в нашій країні нова хвиля коронавірусу почнеться з другої половини січня і в лютому.

Ми також писали про те, що названий симптом Омікрона, який можна помітити під час святкової вечері. Вчені заявили про проблему такої, як втрата апетиту. До того ж, при зараженні Омікроном може пропасти нюх і почуття смаку.

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Омикрон Коронавірус
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