Лікарка про Омікрон: "люди не вірили у свою смерть, а легені згоріли цілковито і повністю"

Не варто думати, що новий штам COVID-19 Омікрон, який прийшов на зміну Дельті не такий вже й нешкідливий. Найчастіше люди виживають і переносять його нормально, але бувають і летальні випадки.

Про це розповіла сімейний лікар Марія Дмитрієв-Копеняк з Midwest Health Center в Чикаго, США в ефірі Ukrainian Independent Radio.

"Люди не вірили в свою смерть, а легені згоріли повністю", - розповіла експерт.

При цьому зростає кількість хворих новим штамом, який дуже швидко поширюється, оскільки він більш заразний.

За словами лікаря, більше 90% людей які захворіли коронавірусом були не вакцинованими. Однією з проблем, є відмова від вакцинації. Багато хто не вірить в COVID-19 поки самі їм не захворіють.

Марія Дмитрієв-Копеняк радить людям робити щеплення від коронавірусу, щоб потім, навіть якщо вони і захворіють, то зможуть легше перенести хворобу.

Лікар Марія Дмитрієв-Копеняк розповіла про Омікрона (відео: YouTube)