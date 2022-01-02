В Минздраве рассказали, когда готовиться к новой волне коронавируса

В Украине заканчивается очередная волна COVID-19, которая была вызвана штаммом "Дельта". Теперь ожидается новая волна заболеваемости, которую принесет штамм "Омикрон".

По его словам, новая волна коронавируса начнется со второй половины января и в феврале. При этом пик заболеваемости ожидается в середине следующего месяца.

"Мы идем с небольшим отставанием от стран Европы. В Украине всплеск регистрируется через один-два месяца, после того как был достигнут максимум в Евросоюзе", - отметил Кузин.

Главный санитарный врач также рассказал, что сейчас 99% выявленных случаев в Украине - это штамм "Дельта", который вытеснил начальный вариант COVID-19. Теперь во всем мире "Омикрон" вытесняет "Дельту" с еще большей скоростью. Это произойдет и в нашей стране.