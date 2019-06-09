Врач однозначно не прав: Комаровский рассказал об интервалах между прививками

Фото: Доктор Евгений Комаровский (РБК-Украина)

Комаровский высказался по поводу прививок и указаний врачей

Евгений Комаровский рассказал про интервалы между прививками и подчеркнул, что иногда врачи назначают даты пациентам, исходя из личного удобства, а не руководствуясь правилами. Известный педиатр на своей странице в Instagram призвал исходить из рекомендованных сроков, логики и здравого смысла.

Доктор Комаровский, который ранее дал советы родителям, чьи дети заболели ОРЗ, ответил на вопрос об интервалах между прививками на примере "Превенара".

Сообщается, что в данном случае врач отсчитала пациенту ровно 30 дней и назначила следующую прививку. Хотя обычно указывается о повторной процедуре не менее 30 дней между прививками.

Похожая ситуация и с "Манту" - врач сказала прийти ровно через год, максимум плюс-минус три дня.

У Комаровского спросили, почему пациенту запретили приходить через 40, 45 или 60 дней после первого "Превенара", и почему нельзя поставить "Манту", например, через год и десять дней?

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Комаровский назвал такие вопросы риторическими и подчеркнул, что делать такие временные "лаги" можно.

"Можно и нужно. И вообще медицина существует для того, чтобы всем было удобно. Врачу удобнее вас принять через 30 дней? Это ее проблемы. Но должно быть удобно всем. Поэтому есть минимальные интервалы, есть рекомендуемые сроки, а есть логика и здравый смысл", - рассказал врач высшей категории.

Доктор Комаровский отметил, что "Манту" можно сделать и через год и месяц, и через полтора, "а некоторые вообще его не делают никогда в жизни, но тем не менее живут".

"Поэтому, врач однозначно не права. Ваши вопросы риторические", - резюмировал он.

Видео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Как сообщалось ранее, недавно доктор Комаровский ответил на волнующий многих родителей вопрос о том, можно ли предотвратить у ребенка возникновение грыжи.

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