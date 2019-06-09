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Лікар однозначно не правий: Комаровський розповів про інтервали між щепленнями

STYLERЖиття    09.06.2019 - 07:58
Лікар однозначно не правий: Комаровський розповів про інтервали між щепленнями
Фото: Доктор Євген Комаровський (РБК-Україна)

Комаровський висловився з приводу щеплень і вказівок лікарів

Євген Комаровський розповів про інтервали між щепленнями і наголосив, що іноді лікарі призначають дати пацієнтам, виходячи з особистої зручності, а не керуючись правилами. Відомий педіатр на своїй сторінці в Instagram закликав виходити з рекомендованих термінів, логіки та здорового глузду.

Доктор Комаровський, який раніше дав поради батькам, чиї діти захворіли на ГРЗ, відповів на питання про інтервали між щепленнями на прикладі "Превенара".

Повідомляється, що в даному випадку лікар відрахувала пацієнту рівно 30 днів і призначила наступне щеплення. Хоча зазвичай вказується про повторну процедуру щонайменше від 30 днів між щепленнями.

Схожа ситуація і з "Манту" - лікар сказала прийти рівно через рік, максимум плюс-мінус три дні.

У Комаровського запитали, чому пацієнту заборонили приходити через 40, 45 або 60 днів після першого "Превенара", і чому не можна поставити "Манту", наприклад, через рік і десять днів?

Лікар однозначно не правий: Комаровський розповів про інтервали між щепленнями

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Комаровський назвав такі питання риторичними і зауважив, що робити такі тимчасові "лаги" можна.

"Можна і потрібно. І взагалі медицина існує для того, щоб всім було зручно. Лікарю зручніше вас прийняти через 30 днів? Це її проблеми. Але повинно бути зручно всім. Тому є мінімальні інтервали, є рекомендовані терміни, а є логіка і здоровий глузд", - розповів лікар вищої категорії.

Доктор Комаровський зазначив, що "Манту" можна зробити і через рік і місяць, і через півтора, "а деякі взагалі його не роблять ніколи в житті, але тим не менше живуть".

"Тому, лікар однозначно не правий. Ваші запитання риторичні", - резюмував він.

Відео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Як повідомлялося раніше, нещодавно доктор Комаровський відповів на хвилююче багатьох батьків питання про те, чи можна запобігти у дитини виникненню грижі.

Також ми писали про те, що Євген Комаровський розповів, чому у маленьких дітей виникають розлади сну.

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