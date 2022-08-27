Врач объяснила, почему нельзя есть шкурки от фруктов и косточки

Безоар (желудочный камень) - плотное инородное тело, которое формируется в желудке при проглатывании определенных синтетических или натуральных веществ.
О причинах их появления и симптомах рассказала львовский врач Виктория Пьец.
Фитобезоары - встречаются чаще всего, и состоят из конгломерата овощей или кожиц из фруктов или косточек. Чаще это плоды хурмы, финиковых косточек, твердой виноградной кожуры, кедровых орехов, кукурузы.
Трихобезоары – конгломерат из волос. Чаще бывает у людей с психическими заболеваниями или детей.
Фармакобезоары - образование из лекарственных препаратов (в том числе сукральфат и гель гидроксида алюминия).
Лактобезоары – состоят из белка молока. Чаще могут возникнуть у недоношенных детей при питании коровьим или козьим молоком.
Антракобезоары - образование из угля.
Пиксобезоары – конгломерат из смол у людей потребляющих суррогаты алкоголя, клей.
Почему возникают безоары?
По словам врача, безоары возникают не у всех людей. Образование безоаров связывают с нетщательным жеванием пищи, быстрой пищей, патологией желудочно-кишечного тракта (в частности снижение моторики антрального отдела желудка, нарушением эвакуации содержимого, гипохлогридрией (часто это бывает у пожилых людей), у перенесших людей поводу язвы желудка или 12-перстной кишки.
В зависимости от природы образования они возникают в организме в среднем за год.
Симптомы камней:
Диагностика:
Тщательный сбор анамнеза, ФГДС, КТ органов брюшной полости, УЗИ.
Какое лечение назначают врачи:
В зависимости от состава безоара и его размеров может быть, как консервативным так и хирургическим.
Осложнение безоаров:
Врач рекомендует для профилактики тщательно пережевывать пищу и не есть несъедобную еду.
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