Лікар пояснила, чому не можна їсти шкурки від фруктів та кісточки

Які бувають безоари?

Фітобезоари - зустрічаються найчастіше, і складаються з конгломерату овочів або шкірочок з фруктів або кісточок. Найчастіше це плоди хурми, фінікових кісточок, твердої виноградної шкірки, кедрових горіхів, кукурудзи.

Трихобезоари - конгломерат з волосся. Частіше буває у людей з психічними захворюваннями або дітей.

Фармакобезоари - утворення з лікарських препаратів (у тому числі сукральфат і гель гідроксиду алюмінію).

Лактобезоари - складаються з білка молока. Найчастіше можуть виникнути у недоношених дітей при харчуванні коров'ячим або козячим молоком.

Антракобезоари - утворення з вугілля.

Піксобезоари - конгломерат зі смол у людей споживають сурогати алкоголю, клей.

Чому виникають безоари?



За словами лікаря, безоари виникають не у всіх людей. Утворення безоарів пов'язують з поганим жуванням їжі, швидкою їжею, патологією шлунково-кишкового тракту (зокрема зниження моторики антрального відділу шлунка, порушенням евакуації вмісту, гіпохлогрідріїєю (часто це буває у літніх людей), у людей, що перенесли оперативні втручання з приводу виразки шлунка чи 12- палої кишки.

Залежно від природи утворення вони виникають в організмі в середньому за рік.

Симптоми каменів:

тяжкість в області шлунка

нудота

зниження апетиту

загальна слабкість

схуднення.

Діагностика:

Ретельний збір анамнезу, ФГДС, КТ органів черевної порожнини, УЗД.

Яке лікування призначають лікарі:

Залежно від складу безоара і його розмірів може бути як консервативним, так і хірургічним.

Ускладнення безоарів:

шлункова кровотеча

виразка

перфорація

перитоніт

кишкова непрохідність.

Лікар рекомендує для профілактики ретельно пережовувати їжу та не їсти неїстівну їжу.