Врач объяснила, почему нельзя есть шкурки от фруктов и косточки

Безоар (желудочный камень) - плотное инородное тело, которое формируется в желудке при проглатывании определенных синтетических или натуральных веществ.

О причинах их появления и симптомах рассказала львовский врач Виктория Пьец.

Какие бывают безоары?

Фитобезоары - встречаются чаще всего, и состоят из конгломерата овощей или кожиц из фруктов или косточек. Чаще это плоды хурмы, финиковых косточек, твердой виноградной кожуры, кедровых орехов, кукурузы.

Трихобезоары – конгломерат из волос. Чаще бывает у людей с психическими заболеваниями или детей.

Фармакобезоары - образование из лекарственных препаратов (в том числе сукральфат и гель гидроксида алюминия).

Лактобезоары – состоят из белка молока. Чаще могут возникнуть у недоношенных детей при питании коровьим или козьим молоком.

Антракобезоары - образование из угля.

Пиксобезоары – конгломерат из смол у людей потребляющих суррогаты алкоголя, клей.

Почему возникают безоары?



По словам врача, безоары возникают не у всех людей. Образование безоаров связывают с нетщательным жеванием пищи, быстрой пищей, патологией желудочно-кишечного тракта (в частности снижение моторики антрального отдела желудка, нарушением эвакуации содержимого, гипохлогридрией (часто это бывает у пожилых людей), у перенесших людей поводу язвы желудка или 12-перстной кишки.

В зависимости от природы образования они возникают в организме в среднем за год.

Симптомы камней:

тяжесть в области желудка

тошнота

снижение аппетита

общая слабость

похудение.

Диагностика:

Тщательный сбор анамнеза, ФГДС, КТ органов брюшной полости, УЗИ.

Какое лечение назначают врачи:

В зависимости от состава безоара и его размеров может быть, как консервативным так и хирургическим.

Осложнение безоаров:

желудочное кровотечение

язва

перфорация

перитонит

кишечная непроходимость.

Врач рекомендует для профилактики тщательно пережевывать пищу и не есть несъедобную еду.