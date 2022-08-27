Лікар пояснила, чому не можна їсти шкурки від фруктів та кісточки
Безоар (шлунковий камінь) - щільне чужорідне тіло, яке формується в шлунку при ковтанні певних синтетичних або натуральних речовин.
Про причини їх появи та симптоми розповіла львівський лікар Вікторія П'єц.
Які бувають безоари?
Фітобезоари - зустрічаються найчастіше, і складаються з конгломерату овочів або шкірочок з фруктів або кісточок. Найчастіше це плоди хурми, фінікових кісточок, твердої виноградної шкірки, кедрових горіхів, кукурудзи.
Трихобезоари - конгломерат з волосся. Частіше буває у людей з психічними захворюваннями або дітей.
Фармакобезоари - утворення з лікарських препаратів (у тому числі сукральфат і гель гідроксиду алюмінію).
Лактобезоари - складаються з білка молока. Найчастіше можуть виникнути у недоношених дітей при харчуванні коров'ячим або козячим молоком.
Антракобезоари - утворення з вугілля.
Піксобезоари - конгломерат зі смол у людей споживають сурогати алкоголю, клей.
Чому виникають безоари?
За словами лікаря, безоари виникають не у всіх людей. Утворення безоарів пов'язують з поганим жуванням їжі, швидкою їжею, патологією шлунково-кишкового тракту (зокрема зниження моторики антрального відділу шлунка, порушенням евакуації вмісту, гіпохлогрідріїєю (часто це буває у літніх людей), у людей, що перенесли оперативні втручання з приводу виразки шлунка чи 12- палої кишки.
Залежно від природи утворення вони виникають в організмі в середньому за рік.
Симптоми каменів:
- тяжкість в області шлунка
- нудота
- зниження апетиту
- загальна слабкість
- схуднення.
Діагностика:
Ретельний збір анамнезу, ФГДС, КТ органів черевної порожнини, УЗД.
Яке лікування призначають лікарі:
Залежно від складу безоара і його розмірів може бути як консервативним, так і хірургічним.
Ускладнення безоарів:
- шлункова кровотеча
- виразка
- перфорація
- перитоніт
- кишкова непрохідність.
Лікар рекомендує для профілактики ретельно пережовувати їжу та не їсти неїстівну їжу.
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