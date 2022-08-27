ua ru
Сб, 27 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лікар пояснила, чому не можна їсти шкурки від фруктів та кісточки

Новость на русском →
Субота 27 серпня 2022 11:27
Лікар пояснила, чому не можна їсти шкурки від фруктів та кісточки Лікар назвала причину утворення каменів в шлунку (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Безоар (шлунковий камінь) - щільне чужорідне тіло, яке формується в шлунку при ковтанні певних синтетичних або натуральних речовин.

Про причини їх появи та симптоми розповіла львівський лікар Вікторія П'єц.

Які бувають безоари?

Фітобезоари - зустрічаються найчастіше, і складаються з конгломерату овочів або шкірочок з фруктів або кісточок. Найчастіше це плоди хурми, фінікових кісточок, твердої виноградної шкірки, кедрових горіхів, кукурудзи.

Трихобезоари - конгломерат з волосся. Частіше буває у людей з психічними захворюваннями або дітей.

Фармакобезоари - утворення з лікарських препаратів (у тому числі сукральфат і гель гідроксиду алюмінію).

Лактобезоари - складаються з білка молока. Найчастіше можуть виникнути у недоношених дітей при харчуванні коров'ячим або козячим молоком.

Антракобезоари - утворення з вугілля.

Піксобезоари - конгломерат зі смол у людей споживають сурогати алкоголю, клей.

Чому виникають безоари?

За словами лікаря, безоари виникають не у всіх людей. Утворення безоарів пов'язують з поганим жуванням їжі, швидкою їжею, патологією шлунково-кишкового тракту (зокрема зниження моторики антрального відділу шлунка, порушенням евакуації вмісту, гіпохлогрідріїєю (часто це буває у літніх людей), у людей, що перенесли оперативні втручання з приводу виразки шлунка чи 12- палої кишки.

Залежно від природи утворення вони виникають в організмі в середньому за рік.

Симптоми каменів:

  • тяжкість в області шлунка
  • нудота
  • зниження апетиту
  • загальна слабкість
  • схуднення.

Діагностика:

Ретельний збір анамнезу, ФГДС, КТ органів черевної порожнини, УЗД.

Яке лікування призначають лікарі:

Залежно від складу безоара і його розмірів може бути як консервативним, так і хірургічним.

Ускладнення безоарів:

  • шлункова кровотеча
  • виразка
  • перфорація
  • перитоніт
  • кишкова непрохідність.

Лікар рекомендує для профілактики ретельно пережовувати їжу та не їсти неїстівну їжу.

Нагадаємо, що раніше лікар розповіла про смертельну хворобу судин.

Також медик повідомляла, чи дійсно вейпи і "електронки" дуже шкідливі.

Читайте РБК-Україна в Google News
врачи
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя