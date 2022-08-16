Врач объяснила, что категорически нельзя делать при рвоте у ребенка

Очень часто у детей с рвоты может начинаться кишечная инфекция. После нее может присоединиться диарея.
О том, что нельзя делать при рвоте, рассказала доказательный педиатр из Киева Лидия Бабич, пишут "Факты".
Врач рекомендует начать с восстановления утраченной жидкости и электролитов. Желательно поить ребенка не только водой. Лучше всего брать растворы электролитов.
Расчет должен быть 10−20 мл на кг массы тела после каждой рвоты. Этот объем ребенок выпьет за 30−60 минут после рвоты. Не начинайте поить сразу, подождите минут 10.
Признаки обезвоживания:
Эти признаки указывают на то, что ребенку нужно больше пить. Даже если надо будет будить ребенка, будите и поите.
Если нужно, давайте жаропонижающие средства. Если ребенку больше 6 месяцев, одного грудного молока может быть недостаточно.
Внимательно оценивайте признаки обезвоживания. К сожалению, у кормящей матери выработка молока не может внезапно вырасти в 1,5−2 раза. Потери же жидкости у ребенка при рвоте возрастают мгновенно. Помните, что поить нужно усиленно!
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