Врач объяснила, что категорически нельзя делать при рвоте у ребенка

Причины рвоты без диареи

едиабнетический кетоацидоз (ацетонемический синдром),

отравление химическими веществами,

тепловой удар,

обезвоживание,

значительная травма головы,

пищевая непереносимость,

хирургическая патология.

В таком случае будут еще лихорадка, нарушения сознания, неврологические симптомы. Если вы не понимаете состояние ребенка, оказывайте неотложную помощь и обращайтесь к врачу очно.

Как помочь ребенку при диарее

Врач рекомендует начать с восстановления утраченной жидкости и электролитов. Желательно поить ребенка не только водой. Лучше всего брать растворы электролитов.

Расчет должен быть 10−20 мл на кг массы тела после каждой рвоты. Этот объем ребенок выпьет за 30−60 минут после рвоты. Не начинайте поить сразу, подождите минут 10.

Признаки обезвоживания:

мочеиспускание реже одного раза в 3 часа,

отсутствие мочеиспускания 6 часов и более,

моча концентрированная, насыщенно-желтая;

сухие губы,

сухой язык,

глаза не блестящие,

сухая, дряблая кожа,

плач без слез,

слабость,

сонливость.

Эти признаки указывают на то, что ребенку нужно больше пить. Даже если надо будет будить ребенка, будите и поите.

Если нужно, давайте жаропонижающие средства. Если ребенку больше 6 месяцев, одного грудного молока может быть недостаточно.

Внимательно оценивайте признаки обезвоживания. К сожалению, у кормящей матери выработка молока не может внезапно вырасти в 1,5−2 раза. Потери же жидкости у ребенка при рвоте возрастают мгновенно. Помните, что поить нужно усиленно!

Что не следует давать при рвоте: