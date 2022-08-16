Лікар пояснила, що категорично не можна робити при блювоті у дитини

Дуже часто у дітей з блювоти може починатися кишкова інфекція. Після неї може приєднатися діарея.
Про те, що не можна робити при блювоті, розповіла педіатр з Києва Лідія Бабич, пишуть "Факти".
Лікар рекомендує почати з відновлення втраченої рідини і електролітів. Бажано поїти дитину не тільки водою. Найкраще брати розчини електролітів.
Розрахунок повинен бути 10-20 мл на кг маси тіла після кожної блювоти. Цей обсяг дитина вип'є за 30-60 хвилин після блювоти. Не починайте поїти відразу, почекайте хвилин 10.
Ознаки зневоднення:
Ці ознаки вказують на те, що дитині потрібно більше пити. Навіть якщо треба буде будити дитину, будіть і поїть.
Якщо потрібно, давайте жарознижуючі засоби. Якщо дитині більше 6 місяців, одного грудного молока може бути недостатньо.
Уважно оцінюйте ознаки зневоднення. На жаль, у годуючої матері вироблення молока не може раптово вирости в 1,5−2 рази. Втрати ж рідини у дитини при блювоті зростають миттєво. Пам'ятайте, що поїти потрібно посилено!
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