Лікар пояснила, що категорично не можна робити при блювоті у дитини

Причини блювоти без діареї

едіабнетичний кетоацидоз (ацетонемічний синдром),

отруєння хімічними речовинами,

тепловий удар,

зневоднення,

значна травма голови,

харчова непереносимість,

хірургічна патологія.

В такому випадку будуть ще лихоманка, порушення свідомості, неврологічні симптоми. Якщо ви не розумієте стан дитини, надавайте невідкладну допомогу і звертайтеся до лікаря очно.

Як допомогти дитині при діареї

Лікар рекомендує почати з відновлення втраченої рідини і електролітів. Бажано поїти дитину не тільки водою. Найкраще брати розчини електролітів.

Розрахунок повинен бути 10-20 мл на кг маси тіла після кожної блювоти. Цей обсяг дитина вип'є за 30-60 хвилин після блювоти. Не починайте поїти відразу, почекайте хвилин 10.

Ознаки зневоднення:

сечовипускання рідше одного разу на 3 години,

відсутність сечовипускання 6 годин і більше,

сеча концентрована, насичено-жовта;

сухі губи,

сухий язик,

очі не блискучі,

суха, в'яла шкіра,

плач без сліз,

слабкість,

сонливість.

Ці ознаки вказують на те, що дитині потрібно більше пити. Навіть якщо треба буде будити дитину, будіть і поїть.

Якщо потрібно, давайте жарознижуючі засоби. Якщо дитині більше 6 місяців, одного грудного молока може бути недостатньо.

Уважно оцінюйте ознаки зневоднення. На жаль, у годуючої матері вироблення молока не може раптово вирости в 1,5−2 рази. Втрати ж рідини у дитини при блювоті зростають миттєво. Пам'ятайте, що поїти потрібно посилено!

Що не слід давати при блювоті: