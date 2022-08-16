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Врач объяснила, что категорически нельзя делать при рвоте у ребенка

Новина українською →
Вторник 16 августа 2022 09:39
Врач объяснила, что категорически нельзя делать при рвоте у ребенка Фото: Врач рассказала, что делать при рвоте у ребенка (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень часто у детей с рвоты может начинаться кишечная инфекция. После нее может присоединиться диарея.

О том, что нельзя делать при рвоте, рассказала доказательный педиатр из Киева Лидия Бабич, пишут "Факты".

Причины рвоты без диареи

  • едиабнетический кетоацидоз (ацетонемический синдром),
  • отравление химическими веществами,
  • тепловой удар,
  • обезвоживание,
  • значительная травма головы,
  • пищевая непереносимость,
  • хирургическая патология.
  • В таком случае будут еще лихорадка, нарушения сознания, неврологические симптомы. Если вы не понимаете состояние ребенка, оказывайте неотложную помощь и обращайтесь к врачу очно.

Как помочь ребенку при диарее

Врач рекомендует начать с восстановления утраченной жидкости и электролитов. Желательно поить ребенка не только водой. Лучше всего брать растворы электролитов.

Расчет должен быть 10−20 мл на кг массы тела после каждой рвоты. Этот объем ребенок выпьет за 30−60 минут после рвоты. Не начинайте поить сразу, подождите минут 10.

Признаки обезвоживания:

  • мочеиспускание реже одного раза в 3 часа,
  • отсутствие мочеиспускания 6 часов и более,
  • моча концентрированная, насыщенно-желтая;
  • сухие губы,
  • сухой язык,
  • глаза не блестящие,
  • сухая, дряблая кожа,
  • плач без слез,
  • слабость,
  • сонливость.

Эти признаки указывают на то, что ребенку нужно больше пить. Даже если надо будет будить ребенка, будите и поите.

Если нужно, давайте жаропонижающие средства. Если ребенку больше 6 месяцев, одного грудного молока может быть недостаточно.

Внимательно оценивайте признаки обезвоживания. К сожалению, у кормящей матери выработка молока не может внезапно вырасти в 1,5−2 раза. Потери же жидкости у ребенка при рвоте возрастают мгновенно. Помните, что поить нужно усиленно!

Что не следует давать при рвоте:

  • гомеопатию,
  • бетаргин,
  • гепаргин (не имеют доказанной эффективности);
  • пробиотики (не являются скорой помощью);
  • активированный уголь в таблетках (детям трудно глотать таблетки даже в растолченном виде; как сорбент — слабый эффект);
  • спиртовые настойки листьев ореха, зверобоя и т. п.; но-шпа (горькая, не останавливает рвоту);
  • нифуроксазид (на вирусы не действует, бактериальную кишечную инфекцию все равно не вылечит.

Напомним, что Комаровский назвал боль в животе, при которой срочно нужно к врачу.

Кстати, эксперт рассказал, с какого возраста можно давать сыр ребенку, чтобы не навредить здоровью.

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