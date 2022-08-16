Врач объяснила, что категорически нельзя делать при рвоте у ребенка
Очень часто у детей с рвоты может начинаться кишечная инфекция. После нее может присоединиться диарея.
О том, что нельзя делать при рвоте, рассказала доказательный педиатр из Киева Лидия Бабич, пишут "Факты".
Причины рвоты без диареи
- едиабнетический кетоацидоз (ацетонемический синдром),
- отравление химическими веществами,
- тепловой удар,
- обезвоживание,
- значительная травма головы,
- пищевая непереносимость,
- хирургическая патология.
- В таком случае будут еще лихорадка, нарушения сознания, неврологические симптомы. Если вы не понимаете состояние ребенка, оказывайте неотложную помощь и обращайтесь к врачу очно.
Как помочь ребенку при диарее
Врач рекомендует начать с восстановления утраченной жидкости и электролитов. Желательно поить ребенка не только водой. Лучше всего брать растворы электролитов.
Расчет должен быть 10−20 мл на кг массы тела после каждой рвоты. Этот объем ребенок выпьет за 30−60 минут после рвоты. Не начинайте поить сразу, подождите минут 10.
Признаки обезвоживания:
- мочеиспускание реже одного раза в 3 часа,
- отсутствие мочеиспускания 6 часов и более,
- моча концентрированная, насыщенно-желтая;
- сухие губы,
- сухой язык,
- глаза не блестящие,
- сухая, дряблая кожа,
- плач без слез,
- слабость,
- сонливость.
Эти признаки указывают на то, что ребенку нужно больше пить. Даже если надо будет будить ребенка, будите и поите.
Если нужно, давайте жаропонижающие средства. Если ребенку больше 6 месяцев, одного грудного молока может быть недостаточно.
Внимательно оценивайте признаки обезвоживания. К сожалению, у кормящей матери выработка молока не может внезапно вырасти в 1,5−2 раза. Потери же жидкости у ребенка при рвоте возрастают мгновенно. Помните, что поить нужно усиленно!
Что не следует давать при рвоте:
- гомеопатию,
- бетаргин,
- гепаргин (не имеют доказанной эффективности);
- пробиотики (не являются скорой помощью);
- активированный уголь в таблетках (детям трудно глотать таблетки даже в растолченном виде; как сорбент — слабый эффект);
- спиртовые настойки листьев ореха, зверобоя и т. п.; но-шпа (горькая, не останавливает рвоту);
- нифуроксазид (на вирусы не действует, бактериальную кишечную инфекцию все равно не вылечит.
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