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Лікар пояснила, що категорично не можна робити при блювоті у дитини

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Вівторок 16 серпня 2022 09:39
Лікар пояснила, що категорично не можна робити при блювоті у дитини Фото: Лікар розповіла, що робити при блювоті у дитини (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Дуже часто у дітей з блювоти може починатися кишкова інфекція. Після неї може приєднатися діарея.

Про те, що не можна робити при блювоті, розповіла педіатр з Києва Лідія Бабич, пишуть "Факти".

Причини блювоти без діареї

  • едіабнетичний кетоацидоз (ацетонемічний синдром),
  • отруєння хімічними речовинами,
  • тепловий удар,
  • зневоднення,
  • значна травма голови,
  • харчова непереносимість,
  • хірургічна патологія.
  • В такому випадку будуть ще лихоманка, порушення свідомості, неврологічні симптоми. Якщо ви не розумієте стан дитини, надавайте невідкладну допомогу і звертайтеся до лікаря очно.

Як допомогти дитині при діареї

Лікар рекомендує почати з відновлення втраченої рідини і електролітів. Бажано поїти дитину не тільки водою. Найкраще брати розчини електролітів.

Розрахунок повинен бути 10-20 мл на кг маси тіла після кожної блювоти. Цей обсяг дитина вип'є за 30-60 хвилин після блювоти. Не починайте поїти відразу, почекайте хвилин 10.

Ознаки зневоднення:

  • сечовипускання рідше одного разу на 3 години,
  • відсутність сечовипускання 6 годин і більше,
  • сеча концентрована, насичено-жовта;
  • сухі губи,
  • сухий язик,
  • очі не блискучі,
  • суха, в'яла шкіра,
  • плач без сліз,
  • слабкість,
  • сонливість.

Ці ознаки вказують на те, що дитині потрібно більше пити. Навіть якщо треба буде будити дитину, будіть і поїть.

Якщо потрібно, давайте жарознижуючі засоби. Якщо дитині більше 6 місяців, одного грудного молока може бути недостатньо.

Уважно оцінюйте ознаки зневоднення. На жаль, у годуючої матері вироблення молока не може раптово вирости в 1,5−2 рази. Втрати ж рідини у дитини при блювоті зростають миттєво. Пам'ятайте, що поїти потрібно посилено!

Що не слід давати при блювоті:

  • гомеопатія,
  • бетаргин,
  • гепаргін (не мають доведеної ефективності);
  • пробіотики (не є швидкою допомогою);
  • активоване вугілля в таблетках (дітям важко ковтати таблетки навіть в потовченому вигляді; як сорбент - слабкий ефект);
  • спиртові настоянки листя горіха, звіробою і т. п.; но-шпа (не зупиняє блювоту);
  • Ніфуроксазид (на віруси не діє, бактеріальну кишкову інфекцію все одно не вилікує.

Нагадаємо, що Комаровський назвав біль у животі, при якій терміново потрібно до лікаря.

Дот речі, експерт розповів, з якого віку можна давати сир дитині, щоб не нашкодити здоров'ю.

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