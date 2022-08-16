Лікар пояснила, що категорично не можна робити при блювоті у дитини
Дуже часто у дітей з блювоти може починатися кишкова інфекція. Після неї може приєднатися діарея.
Про те, що не можна робити при блювоті, розповіла педіатр з Києва Лідія Бабич, пишуть "Факти".
Причини блювоти без діареї
- едіабнетичний кетоацидоз (ацетонемічний синдром),
- отруєння хімічними речовинами,
- тепловий удар,
- зневоднення,
- значна травма голови,
- харчова непереносимість,
- хірургічна патологія.
- В такому випадку будуть ще лихоманка, порушення свідомості, неврологічні симптоми. Якщо ви не розумієте стан дитини, надавайте невідкладну допомогу і звертайтеся до лікаря очно.
Як допомогти дитині при діареї
Лікар рекомендує почати з відновлення втраченої рідини і електролітів. Бажано поїти дитину не тільки водою. Найкраще брати розчини електролітів.
Розрахунок повинен бути 10-20 мл на кг маси тіла після кожної блювоти. Цей обсяг дитина вип'є за 30-60 хвилин після блювоти. Не починайте поїти відразу, почекайте хвилин 10.
Ознаки зневоднення:
- сечовипускання рідше одного разу на 3 години,
- відсутність сечовипускання 6 годин і більше,
- сеча концентрована, насичено-жовта;
- сухі губи,
- сухий язик,
- очі не блискучі,
- суха, в'яла шкіра,
- плач без сліз,
- слабкість,
- сонливість.
Ці ознаки вказують на те, що дитині потрібно більше пити. Навіть якщо треба буде будити дитину, будіть і поїть.
Якщо потрібно, давайте жарознижуючі засоби. Якщо дитині більше 6 місяців, одного грудного молока може бути недостатньо.
Уважно оцінюйте ознаки зневоднення. На жаль, у годуючої матері вироблення молока не може раптово вирости в 1,5−2 рази. Втрати ж рідини у дитини при блювоті зростають миттєво. Пам'ятайте, що поїти потрібно посилено!
Що не слід давати при блювоті:
- гомеопатія,
- бетаргин,
- гепаргін (не мають доведеної ефективності);
- пробіотики (не є швидкою допомогою);
- активоване вугілля в таблетках (дітям важко ковтати таблетки навіть в потовченому вигляді; як сорбент - слабкий ефект);
- спиртові настоянки листя горіха, звіробою і т. п.; но-шпа (не зупиняє блювоту);
- Ніфуроксазид (на віруси не діє, бактеріальну кишкову інфекцію все одно не вилікує.
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