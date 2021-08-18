Врач назвала вредные кисломолочные продукты: лучше исключить из рациона

Поэтому эксперт составила рейтинг самой вредной кисломолочной продукции, и объяснила, какие продукты следует исключить из списка полезных для здоровья.

"Йогурты и творожки с различными добавками и наполнителями врач относит к десертным блюдам, таким как сладости. Дело в том, что в них больше углеводов, чем в натуральном йогурте и творожке.

"Конечно, сахар может как навредить фигуре, так и ухудшить всасывание кальция, потому что чем больше сахара в молочной продукции, тем кальций из нее будет усваиваться хуже", - рассказала диетолог.

Еще одни "сомнительные" кисломолочные продукты, которые не особенно полезны для здоровья, и которыми лучше не злоупотреблять - обезжиренные. Так, для правильной консистенции в них зачастую добавляют крахмал.

По словам Русаковой, обычно, чтобы достичь необходимой консистенции, в обезжиренный йогурт добавляют крахмал, то есть те же углеводы.

"Маложирные продукты с большим количеством крахмала не дают насыщения, а, наоборот, могут повышать уровень глюкозы в крови. Таким продуктом и не насытиться, и очень сложно похудеть", - говорит кандидат медицинских наук.

Сметану диетолог рекомендует выбирать жирностью 10-15%, а вот с жирностью 25-30% - лучше отказаться, потому что это очень тяжелый продукт для переваривания, для поджелудочной железы и для печени.

По мнению врача, не существует одного самого полезного кисломолочного продукта. Для полноценного рациона следует чередовать разные продукты из этой группы, чтобы можно было достичь максимум эффекта для здоровья.