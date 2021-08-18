Лікар назвала шкідливі кисломолочні продукти: краще виключити з раціону

Тому експерт склала рейтинг найшкідливішої кисломолочної продукції, і пояснила, які продукти слід виключити зі списку корисних для здоров'я.

"Йогурти і сирки з різними добавками і наповнювачами лікар відносить до десертних страв, таким як солодощі. Річ у тому, що в них більше вуглеводів, ніж в натуральному йогурті та сирку.

"Звичайно, цукор може як нашкодити фігурі, так і погіршити всмоктування кальцію, тому що чим більше цукру в молочній продукції, тим кальцій з неї буде засвоюватися гірше", - розповіла дієтолог.

Ще одні "сумнівні" кисломолочні продукти, які не особливо корисні для здоров'я, і якими краще не зловживати - знежирені. Так, для правильної консистенції в них часто додають крохмаль.

За словами Русакової, зазвичай, щоб досягти необхідної консистенції, в знежирений йогурт додають крохмаль, тобто ті ж вуглеводи.

"Маложирні продукти з великою кількістю крохмалю не дають насичення, а, навпаки, можуть підвищувати рівень глюкози в крові. Таким продуктом і не насититися, і дуже складно схуднути", - говорить кандидат медичних наук.

Сметану дієтолог рекомендує вибирати жирністю 10-15%, а ось з жирністю 25-30% - краще відмовитися, тому що це дуже важкий продукт для перетравлення, для підшлункової залози та для печінки.

На думку лікаря, не існує одного найкориснішого кисломолочного продукту. Для повноцінного раціону слід чергувати різні продукти з цієї групи, щоб можна було досягти максимум ефекту для здоров'я.