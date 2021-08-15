Продукты-враги: что категорически нельзя сочетать в одной тарелке

Многие полезные продукты могут утратить свои качества в сочетании с другими компонентами. Есть список продуктов, которые категорически нельзя сочетать между собой в одной тарелке.

Какие продукты начинают враждовать между собой и могут вместо пользы принести вред организму, рассказали в материале Medic.ua.

Огурцы и помидоры

Вы удивитесь, но сочетать эти два овоща нежелательно, так как огурец – щелочной, а помидор – кислотный. В сочетании друг с другом они приводят к образованию солей в организме. И перевариваются они в желудке по-разному. Для огурца выделяются кислоты, а помидор за это время успевает забродить, а в сочетании эти процессы приводят к метеоризму.

Фрукты после овощей или каш

В фруктах содержится сахар, и перевариваются они очень быстро. А вот каши и овощи перевариваются долго. Если сразу после основного обеда из каш и овощей поесть фрукты, то процесс переваривания сильно замедляется и это ведет к тяжести в желудке.

Мясо и бобовые

В этом случае сочетается сразу два белка – растительный и животный. А это сильно затрудняет пищеварение, так как процесс переваривания в желудке разный. Если съесть блюдо с мясом и бобовыми, то чувство тяжести в желудке обеспечено.

Макароны и томатный соус

Макароны – это крахмалистый углевод, а томатный соус – кислотный продукт. Переваривание происходит в разном темпе и после употребления в желудке начинается процесс брожения, который может привести к вздутию и расстройству.

Молочная каша и свежий сок

В соках есть кислоты, которые разрушают фермент, отвечающий за переваривание крахмалов в злаках. Кислота створаживает молоко и преобразует его в слизистое вещество, которое очень тяжелое для пищеварения. Соки нужно пить не раньше, чем через 40 минут после завтрака.

Сыр и яйца

В сыре содержится молочный белок, который в сочетании с яйцами часто приводит к вздутию живота. Эти продукты перерабатываются разными ферментами в желудке и может понадобиться времени для этого в два раза больше.

Мясо и дыня

Дыню нельзя сочетать со многими продуктами, и диетологи рекомендуют ее употреблять через час после основного приема пищи. В ней много сахара и крахмала. В сочетании с животным белком в мясе эти два продукта приведут к перегрузке пищеварительной системы, болям в животе и расстройству кишечника.

Бананы и молоко

Банановый коктейль с молоком – что может быть вкуснее? Но такое сочетание вгонит ваш желудок в печаль, так как сочетать белок, фруктозу и крахмал категорически противопоказано.

Йогурт с фруктами

Фрукты – источник кислоты, йогурт – кисломолочный продукт, с лактозой. В сочетании друг с другом они замедляют пищеварение, меняют кишечную флору и могут привести к образованию токсинов и слизи.