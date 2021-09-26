Врач назвала самый опасный чай: может сильно навредить здоровью

Горячий чай в холодную пору года считается универсальным средством, чтобы взбодриться и согреться. Но вот увлекаться таким напитком может быть опасно для здоровья.

Об этом рассказала врач-диетолог-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Маргарита Арзуманян в интервью для радио Sputnik .

Специалист объяснила, что слишком высокая температура чая очень вредна, так как может повредить пищевод и гортань. Несмотря на то, что горячий чай считается отличным способом согреться, пить его нужно немного остывшим. Регулярное повреждение и ожоги пищевода и гортани опасны, так как могут вызывать другие, более опасные нарушения.

"Лучше, если чай соотносится с температурой тела. Он может быть немного погорячее, 40 градусов, но кипяток пить не стоит однозначно. Я бы порекомендовала подождать минут пять, чтобы не было палящего ощущения", - объяснила врач.

Она отметила, что в согревающий чай нужно добавлять травы: тимьян, сушеные яблоки, корочки апельсина и корицу. И стоит помнить о том, что согревающий эффект любого чая носит только психологический характер.

"Чай согревает в момент: рот чувствует температуру, нам кажется, что мы согрелись, в желудке мы температуру не ощущаем. Это скорее психологический эффект", - подчеркнула эксперт.

Также стоит осенью пить чай с каркаде. Этот напиток из суданской розы содержит антоцианы, которые укрепляют стенки кровеносных сосудов. Такой чай состоит из витаминов и органических кислот, которые способствуют улучшению общего состояния организма. Чай с каркаде укрепляет иммунитет и снижает риск развития респираторных заболеваний.

Однако чай с каркаде нужно употреблять в умеренных количествах, так как кислота может влиять на разрушение эмали зубов.