Лікар назвала найнебезпечніший чай: може сильно нашкодити здоров'ю

Гарячий чай в холодну пору року вважається універсальним засобом, щоб підбадьоритися і зігрітися. Але ось захоплюватися таким напоєм може бути небезпечно для здоров'я.

Про це розповіла лікар-дієтолог-гастроентеролог, кандидат медичних наук Маргарита Арзуманян в інтерв'ю для радіо Sputnik .

Фахівець пояснила, що занадто висока температура чаю дуже шкідлива, оскільки може пошкодити стравохід і гортань. Попри на те, що гарячий чай вважається відмінним способом зігрітися, пити його потрібно трохи остиглим. Регулярне пошкодження та опіки стравоходу і гортані небезпечні, бо можуть викликати інші, більш небезпечні порушення.

"Краще, якщо чай співвідноситься з температурою тіла. Він може бути трохи гарячіше, 40 градусів, але окріп пити не варто однозначно. Я б порекомендувала почекати хвилин п'ять, щоб не було палючого відчуття", - пояснила лікар.

Вона зазначила, що в зігріваючий чай потрібно додавати трави: чебрець, сушені яблука, скоринки апельсина і корицю. І варто пам'ятати про те, що зігріваючий ефект будь-якого чаю носить тільки психологічний характер.

"Чай зігріває в момент: рот відчуває температуру, нам здається, що ми зігрілися, в шлунку ми температуру не відчуваємо. Це скоріше психологічний ефект", - підкреслила експерт.

Також варто восени пити чай з каркаде. Цей напій з суданської троянди містить антоціани, які зміцнюють стінки кровоносних судин. Такий чай складається з вітамінів і органічних кислот, які сприяють поліпшенню загального стану організму. Чай з каркаде зміцнює імунітет і знижує ризик розвитку респіраторних захворювань.

Однак чай з каркаде потрібно вживати в помірних кількостях, тому, що кислота може впливати на руйнування емалі зубів.