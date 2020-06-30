Ученые назвали самый вредный чай: убивает зубную эмаль

Специалисты рассказали о самом вредном чае (фото: pixabay.com)

Чай не всегда является полезным напитком

Всеми любимый бодрящий напиток чай оказывается иногда вреден, а не полезен. Специалисты назвали сорта чая, от употребления которых лучше воздержаться. К ним относятся каркаде, пуэр и даже обычный черный чай. В любом случае во всем важна мера и даже в употреблении этих напитков.

Каркаде портит зубную эмаль

Считается, что кислые продукты и напитки негативно сказываются на состоянии зубной эмали. Так вот немецкие ученые решили проверить, какой из кислых продуктов – самый опасный. Для этого провели эксперимент: больше 1000 зубов, оставшихся в кабинете стоматологов, погружали на несколько минут в напиток и после измеряли твердость эмали. Результаты получились шокирующими. На первом месте по вредности оказался чай каркаде, ненамного опередив различные виды газировки, алкоголя и энергетиков.

Пуэр может вызвать боли в желудке

Танины в чайных листьях отвечают за горький, сухой вкус чая. Вяжущая природа танинов также может раздражать пищеварительный тракт, что может привести к неприятным симптомам, таким как тошнота или боль в животе. Причем получить такой эффект можно от разного количества Пуэра. Некоторым будет достаточно двух чашек, а некоторым пяти. Будьте осторожны с пуэром.

Зеленый чай очень мочегонный

Зеленый чай считается самым полезным и безвредным, но это не совсем так. Зеленый чай обладает бактерицидным и выраженным мочегонным свойством. Проблема заключается в том, что при большом количестве зеленого чая он убивает не только вредные микробы, но и полезные. А если вовсе заменить зеленым чаем всю жидкость, которую вы потребляете за день, в итоге получите массу проблем с почками печенью и попросту отравите организм.

Как мы ранее писали, ученые назвали продукты, ускоряющие старение.

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Автор: Людмила Жукова