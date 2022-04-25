Лікар назвала найкорисніше м'ясо: визнано у всьому світі

На думку лікаря, найкращою альтернативою яловичині, свинині, баранині, іншому червоному м'ясу, є курятина.

Курятина також є найбільш споживаним м'ясом в світі, так як щорічно споживається 65 млрд курчат.

Чому саме курка

У порівнянні з яловичиною, свининою та іншим червоним м'ясом, курятина містить багато білка, мало жиру і мало калорій. Дієтологи радять їсти більше курятини, замінюючи цим м'ясом інші види.

Справа в тому, що курка містить близько 20% білка, а яловичина і свинина в середньому містять від 13% до 15% білка.

Курячий протеїн - це високоякісний білок, що містить всі незамінні амінокислоти.

А ось насичених жирів, які вважаються найшкідливішими, в курятині набагато менше, ніж в іншому червоному м'ясі.

Курка - це біле м'ясо, яке вважається високопоживним м'ясом. Вона засвоюється на 95-98%.

Курка має багатий склад

За статистикою, в 100 грамах яловичини міститься близько 310 калорій, у свинині - 305 калорій, а в курці всього близько 150 калорій.

Крім того, куряче м'ясо також є джерелом різних вітамінів і мінералів, таких як вітамін B12, вітамін B6, вітамін A, вітамін D, Вітамін K, фосфор, залізо, мідь і цинк.