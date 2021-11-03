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Врач назвала причину выпадения волос после COVID-19

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Среда 03 ноября 2021 16:36
Врач назвала причину выпадения волос после COVID-19 Фото: названа причина выпадения волос после COVID-19 (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Коронавирус наносит сильный удар по всему организму, поэтому часто страдают даже волосы. Они тускнеют, становятся безжизненными и как следствие начинают сильно выпадать.

Об этом сказала врач-дерматолог и трихолог Наталья Шаманская в комментарии газете "Известия".

Причины плохого состояния волос

Первая причина - это очень сильная интоксикация организма после получения терапии от СOVID-19. В это время человек получает в больших дозах антивирусную, антибактериальную и иммуномодулирующую терапию.

Вторая причина - негативное воздействие вируса на организм человека. Он оказывает токсическое влияние на кровеносные сосуды, которые находятся рядом с волосяным фолликулом.

Из-за этого волосы могут начинать выпадать равномерно по всей поверхности головы. Также может быть гнездовое очаговое выпадение волос из-за нарушения работы иммунной системы.

Врач также рассказала, что, если человек тяжело болел коронавирусом и его подключали к аппарату ИВЛ, то у него наблюдается ишемическое выпадение волос, при котором идет нарушение кровообращения в зоне роста самого волоса. Также могут наблюдаться такие процессы, как некроз кожи или рубцевание.

Еще может быть тотальное выпадение волос. В таком случае волосы выпадают по всему телу. Причина этого - интоксикация, как, к примеру, у онкобольных во время химиотерапии. Когда токсическое действие проходит, то волосы снова начинают расти.

Кроме выпадения волосы у людей, которые переболели COVID-19, появляется большое количество седых волос. Это связано с дефицитом питания, которое испытывает организм.

Напомним, Евгений Комаровский рассказал, почему штамм "Дельта" так быстро распространяется.

Ранее ученые рассказали, люди с какими заболеваниями чаще всего умирают от COVID-19.

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