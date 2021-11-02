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Комаровский рассказал, почему штамм "Дельта" так быстро распространяется

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Вторник 02 ноября 2021 22:03
Комаровский рассказал, почему штамм "Дельта" так быстро распространяется Фото: Комаровский назвал причину быстрого распространения штамма "Дельта" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Доктор Комаровский назвал причину того, что коронавирус штамма "Дельта" начал быстро распространяться, несмотря на все методы профилактики и вакцинацию. Он объяснил, почему большинство способов снизить массовое распространение вируса не помогают.

Об этом Евгений Комаровский рассказал в студии программы "Итоги месяца с доктором Комаровским" на телеканале "Украина 24".

Как объяснил специалист, вакцинация на сегодняшний день является самым эффективным методом профилактики коронавируса, но снизить уровень заболеваемости она не помогла не только из-за нежелания украинцев делать прививку. Самая большая ошибка – несоблюдение других методов противодействия коронавирусной инфекции.

"Этот штамм очень заразен, в отличие от других типов коронавируса, может передаваться с потоками воздуха. Поэтому, помимо вакцинации, очень важно постоянно проветривать помещения. То же касается общественного транспорта – все автобусы или трамваи должны после того, как высадили пассажиров, отстояться минут 15 с отрытыми окнами", - рассказал Евгений Комаровский.

Он добавил, что есть хороший способ контролировать норму уровня кислорода в помещении и выявлять, есть ли риск заражения штаммом "Дельта" – это поставить датчик углекислого газа.

Если уровень газа в помещении очень высок, то это значит, что там плохая вентиляция. А соответственно, риск заражения очень высокий. Такие приборы стоит ставить в школах, детских садах и больших помещениях.

Если прибор покажет 1500 РРМ (количество частиц СО2 на миллион частиц в воздухе), то еще терпимо. Если больше – то нужно срочно проветрить помещение и вывести детей на воздух. Норма – 1000 РРМ при температуре +22 градуса и влажности – 40-60%.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский назвал главную ошибку при лечении коронавируса.

А также мы рассказывали о том, что Комаровский назвал примерные даты окончания волны COVID-19.

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