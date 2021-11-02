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Люди с этими заболеваниями чаще всего умирают от COVID (новое исследование)

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Вторник 02 ноября 2021 20:12
Люди с этими заболеваниями чаще всего умирают от COVID (новое исследование) Коллаж РБК-Украина: мужчины в возрасте 80+ чаще всего умирают от коронавируса
Автор: Владимир Костырин

Сегодня от коронавируса чаще всего умирают люди в возрасте от 80 лет. Причем COVID чаще убивает мужчин, у которых имеются несколько хронических заболеваний.

Об этом говорится в исследовании ученых Университета Эдинбурга, опубликованном журналом The Lancet.

Что показало новое исследование смертности от COVID

Специалисты проследили за более чем тремя миллионами людей, которые получили две дозы вакцины вакцинами Pfizer или AstraZeneca в Шотландии по состоянию на 18 августа 2021 года.

Оказалось, что из них 236 человек умерли. Большинство из них - мужчины в возрасте 80+ лет.

Вместе с тем у 97% умерших в свидетельстве о смерти была указана по крайней мере одна другая причина в дополнение к, собственно, COVID-19.

Среди самых распространенных причин:

  • хроническая обструктивная болезнь легких
  • сахарный диабет II типа
  • фибрилляция предсердий (нарушение сердечного ритма)
  • инсульт
  • ишемическая болезнь сердца
  • сердечная недостаточность
  • тромбоз или эмболия легочной артерии
  • тяжелое психическое заболевание
  • деменция
  • астма
  • заболевания периферических сосудов
  • хроническая болезнь почек

Люди с этими заболеваниями чаще всего умирают от COVID (новое исследование)

Скриншот / thelancet.com

Ученые также обращают внимание на то, что пожилые люди, привитые вакциной Moderna, не умирали от коронавируса в течение периода исследования.

"Результаты исследования свидетельствуют о том, что люди в возрасте от 18 до 64 лет, которые получили двойную вакцинацию, имеют почти в четыре раза большую защиту от смерти от COVID-19 в сравнении с теми, кто не вакцинирован", - говорит доктор Джози Мюррей.

Более того, чем старше человек - тем вакцинация дает большую защиту от вируса.

"Взрослые в возрасте от 65 до 79 лет имеют в 15,5 раз больше защиту от смерти, чем их вакцинированные сверстники, а для взрослых старше 80 лет этот показатель вырос в 30 раз", - добавил ученый.

Люди с этими заболеваниями чаще всего умирают от COVID (новое исследование)

Скриншот / thelancet.com

Напомним, ранее врач назвала симптом COVID-19, при котором нужно обязательно обращаться к медикам и призвала не заниматься самолечением.

Добавим также, перед этим врачи назвали признаки, по которым можно определить коронавирус "Дельта".

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