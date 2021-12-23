Врач назвала "праздничное" мясо, которое может вызвать рак и диабет

Ветчину часто едят именно в зимние праздники (фото: pexels.com)

Почему шинка опасна для здоровья?

Как известно, производители ветчины обычно используют для ее изготовления соль (или нитрат калия), нитриты, а также сахар, приправы, фосфаты и другие соединения.

"Хотя этот процесс уменьшает рост бактерий и улучшает вкус свинины, он также изменяет питательный содержание и классифицирует ветчину как обработанное мясо", - подчеркивает диетолог.

Но основная причина, по которой ветчина не полезна для вашего здоровья, заключается в том, что она классифицируется и как красное, так и обработанное мясо. И оба варианта "могут вызывать неблагоприятные последствия для здоровья".

Потребление ветчины может провоцировать рак

Обработанное мясо, которым является ветчина, классифицируется Международным агентством по исследованию рака (IACR) как канцерогенное для людей.

И регулярное употребление даже небольшого количества такого продукта может спровоцировать рак прямой кишки, поджелудочной железы и простаты.

Дело в том, что "копчение и приготовление мяса при высоких температурах увеличивают количество вредных для ДНК веществ, которые могут привести к онкологии".

Исследования также показывают, что "нитраты и нитриты, добавленные во время процесса приготовления шинки, образуют у людей раковые соединения".

Покупная ветчина может провоцировать рак (фото: pixabay.com)

Ветчина может повысить риск ССЗ

Некоторые исследования показывают, что употребление обработанного красного мяса может повысить риск сердечных заболеваний.

"Красное мясо содержит насыщенный жир, который может повысить уровень "плохого" холестерина ЛПНП (липопротеиды низкой плотности - ред.) - фактора риска сердечных заболеваний", - говорит врач.

Также употребление красного мяса "может повысить уровень триметиламина N-оксида, химического вещества, связанного с заболеваниями сердца".

Кроме того, порция ветчины "содержит почти половину рекомендуемого ежедневного потребления натрия".

"А диета с высоким содержанием натрия, как известно, увеличивает риск высокого кровяного давления, сердечных заболеваний и инсульта", - говорит Сасс.

Какие еще хронические заболевания может спровоцировать ветчина?

Помимо рака и сердечно-сосудистых заболеваний, было обнаружено, что чрезмерное потребление обработанного красного мяса повышает риск других хронических заболеваний, таких как:

сахарный диабет II типа

болезнь Крона

деменция

неалкогольная жировая болезнь печени

Исследования, проведенные в американских регионах, показывают, что "чем меньше денег тратится на обработанное красное мясо в округе, тем больше средняя продолжительность жизни в этом округе".

Как минимизировать вредное воздействие ветчины на организм?

Диетолог советует: когда вы едите ветчину, старайтесь сочетать ее с пищей, связанной с профилактикой выше перечисленных заболеваний.

То есть, добавьте в рацион овощи, фрукты, цельные зерна и бобовые (в частности, чечевицу).

"Вы также можете заменить часть "праздничного" мяса на птицу, рыбу или вообще - на растительную высокобелковую альтернативу. Например, на фасоль и хумус", - советует диетолог.

Потребляйте ветчину в умеренных количествах (фото: pixabay.com)