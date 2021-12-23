Врач назвала "праздничное" мясо, которое может вызвать рак и диабет

Обычная шинка (ветчина), которую называют "праздничным" мясом, ведь она часто появляется на новогодних столах украинцев, может быть очень вредной для здоровья. Особенно, когда речь идет о приобретаемом в магазинах продукте.
Среди болезней, которые способна провоцировать ветчина, числятся диабет, рак, сердечно-сосудистые заболевания и множество других, пишет известная врач-диетолог Синтия Сасс в своем блоге на авторитетном сайте Health.com.
Ветчину часто едят именно в зимние праздники (фото: pexels.com)
Как известно, производители ветчины обычно используют для ее изготовления соль (или нитрат калия), нитриты, а также сахар, приправы, фосфаты и другие соединения.
"Хотя этот процесс уменьшает рост бактерий и улучшает вкус свинины, он также изменяет питательный содержание и классифицирует ветчину как обработанное мясо", - подчеркивает диетолог.
Но основная причина, по которой ветчина не полезна для вашего здоровья, заключается в том, что она классифицируется и как красное, так и обработанное мясо. И оба варианта "могут вызывать неблагоприятные последствия для здоровья".
Обработанное мясо, которым является ветчина, классифицируется Международным агентством по исследованию рака (IACR) как канцерогенное для людей.
И регулярное употребление даже небольшого количества такого продукта может спровоцировать рак прямой кишки, поджелудочной железы и простаты.
Дело в том, что "копчение и приготовление мяса при высоких температурах увеличивают количество вредных для ДНК веществ, которые могут привести к онкологии".
Исследования также показывают, что "нитраты и нитриты, добавленные во время процесса приготовления шинки, образуют у людей раковые соединения".
Покупная ветчина может провоцировать рак (фото: pixabay.com)
Некоторые исследования показывают, что употребление обработанного красного мяса может повысить риск сердечных заболеваний.
"Красное мясо содержит насыщенный жир, который может повысить уровень "плохого" холестерина ЛПНП (липопротеиды низкой плотности - ред.) - фактора риска сердечных заболеваний", - говорит врач.
Также употребление красного мяса "может повысить уровень триметиламина N-оксида, химического вещества, связанного с заболеваниями сердца".
Кроме того, порция ветчины "содержит почти половину рекомендуемого ежедневного потребления натрия".
"А диета с высоким содержанием натрия, как известно, увеличивает риск высокого кровяного давления, сердечных заболеваний и инсульта", - говорит Сасс.
Помимо рака и сердечно-сосудистых заболеваний, было обнаружено, что чрезмерное потребление обработанного красного мяса повышает риск других хронических заболеваний, таких как:
Исследования, проведенные в американских регионах, показывают, что "чем меньше денег тратится на обработанное красное мясо в округе, тем больше средняя продолжительность жизни в этом округе".
Диетолог советует: когда вы едите ветчину, старайтесь сочетать ее с пищей, связанной с профилактикой выше перечисленных заболеваний.
То есть, добавьте в рацион овощи, фрукты, цельные зерна и бобовые (в частности, чечевицу).
"Вы также можете заменить часть "праздничного" мяса на птицу, рыбу или вообще - на растительную высокобелковую альтернативу. Например, на фасоль и хумус", - советует диетолог.
Потребляйте ветчину в умеренных количествах (фото: pixabay.com)
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