Врач назвала последствия частого употребления чернослива

Чернослив - питательный и полезный сухофрукт, который изготавливают из некоторых видов слив. Он очень полезен, особенно для нашего кишечника. Но что будет, если есть чернослив часто и много?
Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.
По словам медика, чернослив более концентрирован по сладости, чем сливы, и имеет терпкий привкус.
Поскольку чернослив по сути "концентрированная слива", он представляет собой высококалорийный сухофрукт с высоким содержанием сахара.
Так, один чернослив весит около 9,5 граммов, содержит около 25 калорий и 3,9 грамма сахара. К примеру, 1 чайная ложка сахара с горкой это 8 граммов сахара.
Врач предупреждает, что употребление слишком большого количества чернослива может привести к повышению уровня сахара в крови и увеличению веса, поэтому рекомендуется есть не более 10 черносливин в день.
Эксперт отметила, что чернослив является прекрасным источником полифенолов. Полифенолы - это активные растительные соединения с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Воспаление и окислительный стресс являются одними из основных причин потери костной массы и остеопороза.
Всем известна способность чернослива нормализовать работу ЖКТ, избавив от запоров, но не только. Чернослив также:
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