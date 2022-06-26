Лікарка назвала наслідки частого вживання чорносливу

За словами медика, чорнослив більш концентрований за солодкістю, ніж сливи, і має терпкий присмак.

Оскільки чорнослив по суті "концентрована слива", він являє собою висококалорійний сухофрукт з високим вмістом цукру.

Що буде, якщо часто й багато їсти чорнослив?

Так, один чорнослив важить близько 9,5 грамів, містить близько 25 калорій і 3,9 грама цукру. До прикладу, 1 чайна ложка цукру з гіркою це 8 грамів цукру.

Лікарка попереджає, що вживання занадто великої кількості чорносливу може призвести до підвищення рівня цукру в крові та збільшення ваги, тому рекомендується їсти не більше 10 чорносливин на день.

Чим чорнослив корисний

Експерт зазначила, що чорнослив є прекрасним джерелом поліфенолів. Поліфеноли - це активні рослинні сполуки з антиоксидантними та протизапальними властивостями.

Запалення та окислювальний стрес є одними з основних причин втрати кісткової маси та остеопорозу.

Всім відома здатність чорносливу нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту, позбавивши від закрепів, але не тільки. Чорнослив також: