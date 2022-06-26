Врач назвала последствия частого употребления чернослива

Чернослив - питательный и полезный сухофрукт, который изготавливают из некоторых видов слив. Он очень полезен, особенно для нашего кишечника. Но что будет, если есть чернослив часто и много?

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora .

По словам медика, чернослив более концентрирован по сладости, чем сливы, и имеет терпкий привкус.

Поскольку чернослив по сути "концентрированная слива", он представляет собой высококалорийный сухофрукт с высоким содержанием сахара.

Что будет, если часто и много есть чернослив?

Так, один чернослив весит около 9,5 граммов, содержит около 25 калорий и 3,9 грамма сахара. К примеру, 1 чайная ложка сахара с горкой это 8 граммов сахара.

Врач предупреждает, что употребление слишком большого количества чернослива может привести к повышению уровня сахара в крови и увеличению веса, поэтому рекомендуется есть не более 10 черносливин в день.

Чем чернослив полезен

Эксперт отметила, что чернослив является прекрасным источником полифенолов. Полифенолы - это активные растительные соединения с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Воспаление и окислительный стресс являются одними из основных причин потери костной массы и остеопороза.

Всем известна способность чернослива нормализовать работу ЖКТ, избавив от запоров, но не только. Чернослив также: