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Лікарка назвала наслідки частого вживання чорносливу

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Неділя 26 червня 2022 09:37
Лікарка назвала наслідки частого вживання чорносливу Фото: Чорнослив можна їсти часто чи ні (instagram.com)
Автор: Світлана Мащенко

Чорнослив - поживний і корисний сухофрукт, який виготовляють з декотрих видів слив. Він дуже корисний, особливо для нашого кишківника. Але що буде, якщо їсти чорнослив часто і забагато?

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.

За словами медика, чорнослив більш концентрований за солодкістю, ніж сливи, і має терпкий присмак.

Оскільки чорнослив по суті "концентрована слива", він являє собою висококалорійний сухофрукт з високим вмістом цукру.

Що буде, якщо часто й багато їсти чорнослив?

Так, один чорнослив важить близько 9,5 грамів, містить близько 25 калорій і 3,9 грама цукру. До прикладу, 1 чайна ложка цукру з гіркою це 8 грамів цукру.

Лікарка попереджає, що вживання занадто великої кількості чорносливу може призвести до підвищення рівня цукру в крові та збільшення ваги, тому рекомендується їсти не більше 10 чорносливин на день.

Чим чорнослив корисний

Експерт зазначила, що чорнослив є прекрасним джерелом поліфенолів. Поліфеноли - це активні рослинні сполуки з антиоксидантними та протизапальними властивостями.

Запалення та окислювальний стрес є одними з основних причин втрати кісткової маси та остеопорозу.

Всім відома здатність чорносливу нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту, позбавивши від закрепів, але не тільки. Чорнослив також:

  • корисний при атеросклерозі, гіпертонії, завдяки високому вмісту солей калію;
  • має сечогінну дію, допомагає впоратися навіть з сильними набряками, покращує роботу нирок, сприяє виведенню шлаків, токсинів з організму;
  • допомагає впоратися із занепадом сил, підняти життєвий тонус, підвищити працездатність;
  • багатий антиоксидантами продукт бореться з вільними радикалами, гальмує старіння клітин і омолоджує організм.

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