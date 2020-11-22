Какие продукты нужно немедленно выбросить: вызывают рак

Украинский врач-диетолог Инна Раилко рассказала, что часто украинцы недооценивают опасность заплесневевших продуктов. Обычно отрезается испорченный на вид кусок, а "здоровая" часть употребляется в пищу. Медик считает, что продукты, которые уже начали портиться, могут приводить к онкологическим заболеваниям, если их употреблять в пищу.

Врач отмечает, что плесень является канцерогеном, поэтому способна провоцировать различные виды рака. Также в эфире телеканала "Украина 24" она рассказала, какие продукты стоит поддавать особенно тщательной проверке.

"Надо такие продукты как хлеб, орехи, крупы обязательно проверять. Если вы покупаете орехи, например, арахис, нужно обязательно прокаливать их в духовке. Если покупаете хлеб, прежде чем начинать кушать, надо разрезать и посмотреть внимательно. Если там есть комочки, можно говорить о том, что там образовалась плесень. Крупы также нужно внимательно просматривать, промывать, а возможно и прокалить в духовке", - рассказала Раилко.

Канцерогены понимаются обычно как нечто абстрактное, поэтому многие не обращают на советы врачей внимание. А вот возможность отравления токсинами будет более быстрой, считает эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко.

"Плесневые грибы производят очень много различных токсинов, в частности афлатоксины, которые нам известны очень давно. Плесень как грибок, который приводит к порче - это крайне опасная ситуация и очень часто потребители или студенты, которые варенье употребляют после того, как сняли верхний слой, недооценивают опасность", - подчеркивает эксперт.

По мнению эксперта, употреблять в пищу после удаления испортившейся части можно только, если это твердый продукт – твердый фрукт или сыровяленая колбаса. Но только после термической обработки. Мягкие продукты лучше сразу выбросить.

"Если они (продукты – ред.) мягкие - это уже без вариантов. Микотоксины проникают значительно глубже, чем грибки, которые находятся на поверхности… Если овощи начинают плесневеть, их надо обязательно отделить от основной партии... Конечно, можно помыть, удалить часть, которая испортилась, если это, например, картофель или морковь. После термической обработки около 70% афлотоксинов будет разрушено. Но если это яблоко или что-то мягкое, о термической обработке речи не идет", - добавила Сидоренко.

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