Які продукти потрібно негайно викинути: викликають рак

Український лікар-дієтолог Інна Раилко розповіла, що часто українці недооцінюють небезпеку запліснявілих продуктів. Зазвичай відрізається зіпсований на вигляд шматок, а "здорова" частина вживається в їжу. Медик вважає, що продукти, які вже почали псуватися, можуть приводити до онкологічних захворювань, якщо їх вживати в їжу.

Лікар зазначає, що цвіль є канцерогеном, тому здатна провокувати різні види раку. в ефірі телеканалу "Україна 24" вона розповіла, які продукти варто піддавати особливо ретельній перевірці.

"Треба такі продукти, як хліб, горіхи, крупи обов'язково перевіряти. Якщо ви купуєте горіхи, наприклад, арахіс, потрібно обов'язково прожарювати їх в духовці. Якщо купуєте хліб, перш ніж починати їсти, треба розрізати та подивитися уважно. Якщо там є грудочки, можна говорити про те, що там утворилася цвіль. Крупи також потрібно уважно переглядати, промивати, а можливо і прожарити в духовці", - розповіла Раїлко.

Канцерогени зазвичай розуміються як щось абстрактне, тому багато хто не звертає уваги на поради лікарів. А от можливість отруєння токсинами буде більш швидкою, вважає експерт з якості харчових продуктів Олена Сидоренко.

"Цвілеві гриби виробляють дуже багато різних токсинів, зокрема афлатоксини, які нам відомі дуже давно. Цвіль як грибок, який призводить до псування - це вкрай небезпечна ситуація і дуже часто споживачі або студенти, які варення вживають після того, як зняли верхній шар, недооцінюють небезпеку", - підкреслює експерт.

На думку експерта, вживати в їжу після видалення зіпсованої частини можна лише, якщо це твердий продукт – твердий фрукт або сиров'ялена ковбаса. Але тільки після термічної обробки. М'які продукти краще одразу викинути.

"Якщо вони (продукти – ред.) м'які - це вже без варіантів. Мікотоксини проникають значно глибше, ніж грибки, які знаходяться на поверхні... Якщо овочі починають пліснявіти, їх треба обов'язково відокремити від основної партії... Звичайно, можна помити, видалити частину, яка зіпсувалася, якщо це, наприклад, картопля чи морква. Після термічної обробки близько 70% афлотоксинів буде зруйновано. Але якщо це яблуко або щось м'яке, про термічну обробку мови не йде", - додала Сидоренко.

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