ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ученые нашли главную причину рака: это может полностью изменить лечение

Четверг 12 ноября 2020 10:02
Ученые нашли главную причину рака: это может полностью изменить лечение
Ученые нашли главную причину рака (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Ученые выяснили, почему люди болеют раком, и как его избежать

Ученым после ряда важны исследования удалось выяснить главную причину возникновения рака. Как рассказали специалисты из университета Данди (Шотландия), онкология развивается из-за ослабленного иммунитета.

Об этом говорится в статье научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Шотландские ученые пришли к выводу, что к появлению злокачественных клеток в организме причастен тимус - важный орган иммунной системы.

Именно тимус способствует появлению Т-лимфоцитов, что помогают уничтожать аномальные клетки с чужеродными антигенами и вырабатывает вещества, которые образуют антитела в организме.

"Если наши предположения подтвердятся, то окажется, что рак нужно лечить совершенно не так, как это делают сегодня", - говорят ученые.

Для справки, тимус (вилочковая железа) - это лимфоэпителиальный орган лимфопоэза человека и многих видов животных, в котором происходит созревание, дифференцировка и иммунологическое "обучение" T-клеток иммунной системы. Тимус расположен в верхней части грудной клетки, сразу за грудиной (верхнее средостение).

Ранее онкологи также назвали главные признаки рака кожи и объяснили, как понять, что маленькое новообразование на теле может стать большой проблемой.

Кроме того, последние исследования доказали, что некоторые вирусы и бактерии могут стать причиной развития онкологии. Причем, каждый пятый случай рака связан именно с этими патогенами.

А вот украинские онкологи рассказали, что рак груди бывает не только у женщин, но и у мужчин. Последние умирают от него чаще из-за сложности в диагностике.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь рак

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь