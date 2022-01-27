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Лікар назвала молоко, яке контролює рівень цукру в крові

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Четвер 27 січня 2022 10:30
Лікар назвала молоко, яке контролює рівень цукру в крові Фото: яке молоко можна пити при діабеті (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

При діабеті другого типу вкрай важливо стежити за дієтою, адже вживані продукти впливають на рівень цукру в крові. Молоко належить саме до таких, які слід вживати обмежено і з обережністю. Але лікарі кажуть, що молоко буває різним.

Про це пише Express.

Яке молоко можна при діабеті?

Сімейний лікар Сара Брюер попередила, що високий рівень цукру в крові може призвести до гіперглікемії, різних форм серцевих захворювань і закупорки артерій.

"Як і будь-яка інша їжа, молочні продукти будуть впливати на ваш діабет 2 типу позитивним, нейтральним або негативним чином", - заявила доктор Брюер.

Лікар рекомендує "молоко без цукру" для людей з діабетом 2 типу.

"Рослинне молоко з низьким вмістом цукру, таке як мигдальне або соєве молоко, може бути корисним доповненням до вашої дієти", - говорить медик.

Наприклад, соєве молоко вважається відмінним варіантом, оскільки воно не містить холестерину.

Таке молоко багате омега-3 жирними кислотами і білками, проте доктор Брюер радить людям, які хочуть контролювати рівень цукру в крові, "вибрати органічну і несолодку версію".

А мигдальне молоко може бути придатним для людей з преддіабетом і діабетом, але знову ж таки, обов'язково вибирайте несолодкі продукти з обмеженням хімічних добавок.

Яке б молоко ви не вибрали - соєве, мигдальне, вівсяне або рисове - доктор Брюер радить вам "вибирати молочний продукт з низьким вмістом цукру". У будь-якому випадку, уважно читайте склад на упаковці.

Що таке діабет 2 типу

Цукровий діабет 2-го типу - метаболічне захворювання, що характеризується хронічною гіперглікемією, що розвивається в результаті порушення взаємодії інсуліну з клітинами тканин.

Це означає, що ваше тіло не може належним чином переробляти інсулін або інсулін, що виробляється ним, не засвоюється клітинами. Основна роль інсуліну - регулювати рівень цукру в крові. Без інсуліну рівень цукру в крові може піднятися до небезпечно високого рівня.

Симптоми діабету 2 типу також включають:

  • часте сечовипускання, особливо вночі,
  • постійне відчуття спраги,
  • почуття сильної втоми,
  • безпричинне схуднення,
  • свербіж в статевих органах, часта молочниця,
  • довго заживаючі порізи і рани,
  • затуманений зір.

Раніше ми писали, які відчуття в ногах можуть вказати на розвиток діабету.

Також лікарі розповіли про симптоми діабету, які проявляються кілька разів на день, але ви можете цього не зрозуміти.

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