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Врач назвала копеечный овощ, замедляющий старение

Автор: Светлана Мащенко

Врач рассказала, какой овощ способен замедлить старение организма, благодаря уникальным антиоксидантным свойствам. Стоит он в Украине недорого, а употреблять его можно и рекомендуется хоть каждый день.

О том, какой овощ очень полезен для тонуса нашего организма, рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Речь идет про обыкновенную капусту. Доктор Гарсиа уверена, что овощ чрезвычайно питательный, а регулярное употребление его в пищу очень полезно для здоровья.

Капуста - низкокалорийный овощ. В 100 граммах капусты содержится всего 25 калорий, а содержание воды в ней достигает 90%.

Можно есть сырую капусту, благодаря чему максимально усваиваются ее питательные вещества.

"Многие диетологи считают, что капуста обладает сильным антиоксидантным и антивозрастным действием", - говорит врач.

Чем же так полезна капуста?

По мнению врача, капуста очень богата витамином С, витамином Е и бета-каротином, а общее содержание витаминов в ней в три раза выше, чем в помидорах.

"Эти витамины являются природными антиоксидантами, которые могут эффективно противодействовать старению клеток, замедлять скорость старения клеток, тем самым замедляя процесс старения организма", - говорит доктор Гарсиа.

Сколько стоит капуста?

Отметим, что в Украине цена на капусту невысокая, а в продаже имеется очень много сортов на любой вкус и кошелек. Стоимость на отечественный сорт - белокочанную капуста стартует от 13 грн за кг.

Ранее врач также назвала овощ, который может сильно навредить почкам.

Кроме того доктор рассказала про фрукт, который может снижать давление без таблеток.

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