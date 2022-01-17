Врач назвала комнатное растение, замедляющее старение. Оно есть почти на каждом подоконнике

Врач рассказала про комнатное растение, которое способно замедлить старение вашей кожи. Чтобы добиться нужного эффекта, нужно наносить его сок на кожу в течение 10 минут.

Об этом рассказал доктор Люсия Гарсиа, пишет Quora .

По словам эксперта, речь идет о популярном цветке, который есть почти на каждом подоконнике - алоэ вера.

Как правильно использовать растение

Алоэ содержит много "геля", который представляет собой густую и липкую жидкость, выделяющуюся из внутреннего слоя листьев.

Гель алоэ вера можно наносить прямо на лицо. Для достижения наилучших результатов оставьте средство на коже примерно на 10 минут, аккуратно помассируйте лицо, затем смойте водой.

В чем секрет растения

Исследования показывают, что гель алоэ вера содержит различные минералы и витамины, такие как витамин А, витамин С, витамин Е, витамин В1, витамин В2, ниацин, витамин В6, бета-каротин, альфа-токоферол, фолиевую кислоту, холин и т. д.

Комбинация этих веществ обладает хорошей антиоксидантной и омолаживающей активностью, может активировать жизнеспособность клеток, повышать эластичность и прочность кожи и замедлять процесс ее старения.

Кроме того, гель алоэ вера обладает противовоспалительным и бактерицидным, увлажняющим, успокаивающим и дезинтоксикационным действием, оказывает определенное влияние на облегчение и устранение акне легкой и средней степени тяжести.