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Лікар назвала кімнатну рослину, що уповільнює старіння. Вона є майже на кожному підвіконні

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Понеділок 17 січня 2022 08:53
Лікар назвала кімнатну рослину, що уповільнює старіння. Вона є майже на кожному підвіконні Колаж РБК-Україна: кімнатна рослина може боротися зі старінням шкіри
Автор: Світлана Мащенко

Лікар розповіла про кімнатну рослину, яка здатна уповільнити старіння вашої шкіри. Щоб домогтися потрібного ефекту, потрібно наносити його сік на шкіру протягом 10 хвилин.

Про це розповіла доктор Люсія Гарсіа, пише Quora.

За словами експерта, мова йде про популярну квітку, яка є майже на кожному підвіконні - алое вера.

Як правильно використовувати рослину

Алое містить багато "гелю", який являє собою густу і липку рідину, що виділяється з внутрішнього шару листя.

Гель Алое вера можна наносити прямо на обличчя. Для досягнення найкращих результатів залиште засіб на шкірі приблизно на 10 хвилин, акуратно помасажуйте обличчя, потім змийте водою.

У чому секрет рослини

Дослідження показують, що гель алое вера містить різні мінерали та вітаміни, такі як вітамін А, вітамін С, Вітамін Е, Вітамін В1, вітамін В2, ніацин, Вітамін В6, бета-каротин, альфа-токоферол, фолієву кислоту, холін тощо.

Комбінація цих речовин має гарну антиоксидантну і омолоджуючу активність, може активувати життєздатність клітин, підвищувати еластичність і міцність шкіри і сповільнювати процес її старіння.

Крім того, гель алое вера має протизапальну і бактерицидну, зволожуючу, заспокійливу і дезінтоксикаційну дію, надає певний вплив на полегшення і усунення акне легкого і середнього ступеня тяжкості.

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