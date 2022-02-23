Врач назвала древнеейшее средство против выпадения волос, которое есть на каждой кухне

Врач рассказала про, пожалуй, самое древнее средство против выпадения и для восстановления волос, которое найдется на каждой кухне.
Свои секреты приоткрыла доктор Люсия Гарсия из США, пишет Quora.
Речь идет об обычном луке, сок которого может творить чудеса с вашей шевелюрой.
Лук - это богатый питательными веществами овощ, имеющий медицинское значение. По словам доктора Гарсия, во многих странах лук называют "королем овощей".
По статистике ВОЗ, от выпадения волос страдает в среднем каждый шестой человек в мире.
"К счастью, лук дает нам простое и безопасное натуральное средство, которое используется с древних времен", - сообщила медик.
Волосы содержат фермент-антиоксидант каталазу, и без этого соединения волосы могут легко поседеть и выпасть. Лук же богат антиоксидантным ферментом каталазой.
"Извлечение лукового сока, а затем аккуратное нанесение его на кожу головы может оптимизировать цикл роста волос и эффективно лечить выпадение волос", - заявляет врач.
Помимо всего прочего, лук - единственный овощ, содержащий простагландин А. Простагландин А - природный сосудорасширяющий препарат, который может расширять кровеносные сосуды, снижать вязкость крови и улучшать кровообращение.
Поэтому нанесение лукового сока, богатого простагландином А, непосредственно на кожу головы может усилить питание волосяных фолликулов, уменьшить выпадение волос и стимулировать их рост.
Кроме того, луковый сок также содержит питательные вещества, такие как сульфиды, флавоноиды, каротин, витамин В1, витамин В2, витамин С, витамин Е и т. д. Комбинация этих питательных веществ оказывает очень хорошее питательное действие на клетки кожи головы.
Доктор Гарсия утверждает, что темно-фиолетовый лук лучше всего помогает при выпадении волос.
"Клинический опыт показывает, что в течение одного-двух месяцев у 70-80% людей могут вырасти новые волосы, если использовать луковый сок два раза в день", - добавила она.
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