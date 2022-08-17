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Врач назвала аптечное средство, которое может остановить выпадение волос

Фото: Как вылечить плохие волосы (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Волосы могут истончаться и сыпаться по разным причинам - гормональные изменения из-за беременности и родов, климакс, стресс и тому подобное. Но помочь может недорогое аптечное средство.

Об этом речь идет в Telegram-канале "Лікар у кишені".

По словам медиков, помочь спасти волосы может аптечное средство "Никотиновая кислота".

Никотиновая кислота, которую можно найти практически в каждой аптеке, известная также как витамин РР - это витамин группы В.

С помощью средства можно:

  • укрепить волосы,
  • остановить сильное выпадение,
  • предотвратить появление седины.

Как пользоваться средством

Это очень удобно, ведь не нужно ничего смешивать, разводить и растворять, понадобятся лишь 2 минуты для нанесения.

Средство не нужно смывать, оно не загрязняет волосы и не сушит кожу головы.

Наносить достаточно 1 раз в 3 дня.

Какое именно средство приобрести

Для волос можно использовать раствор для инъекций.

Средство продается в ампулах, по 10 штук в упаковке. Для полного курса, рассчитанного на месяц, достаточно приобрести 3 упаковки. Стоимость в разных аптеках - от 50 до 100 грн.

Надо помнить, что раствор никотиновой кислоты в косметических целях используется наружно. Запрещается самостоятельно использовать препарат в виде инъекций.

Важно: Перед применением стоит проконсультироваться со специалистом.

Ранее мы писали, как волосы могут рассказать о вашем здоровье - от стресса до больной щитовидки.

Также сообщалось, что добавить в шампунь, чтобы остановить выпадение волос.

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