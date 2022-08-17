Врач назвала аптечное средство, которое может остановить выпадение волос

По словам медиков, помочь спасти волосы может аптечное средство "Никотиновая кислота".

Никотиновая кислота, которую можно найти практически в каждой аптеке, известная также как витамин РР - это витамин группы В.

С помощью средства можно:

укрепить волосы,

остановить сильное выпадение,

предотвратить появление седины.

Как пользоваться средством

Это очень удобно, ведь не нужно ничего смешивать, разводить и растворять, понадобятся лишь 2 минуты для нанесения.

Средство не нужно смывать, оно не загрязняет волосы и не сушит кожу головы.

Наносить достаточно 1 раз в 3 дня.

Какое именно средство приобрести

Для волос можно использовать раствор для инъекций.

Средство продается в ампулах, по 10 штук в упаковке. Для полного курса, рассчитанного на месяц, достаточно приобрести 3 упаковки. Стоимость в разных аптеках - от 50 до 100 грн.

Надо помнить, что раствор никотиновой кислоты в косметических целях используется наружно. Запрещается самостоятельно использовать препарат в виде инъекций.

Важно: Перед применением стоит проконсультироваться со специалистом.