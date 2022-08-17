Лікар назвала аптечний засіб, який може зупинити випадіння волосся

За словами медиків, допомогти врятувати волосся може спеціальний аптечний засіб "Нікотинова кислота".

Нікотинова кислота, яку можна знайти практично в кожній аптеці, відома також як вітамін РР, - це вітамін групи В.

За допомогою засобу можна:

зміцнити волосся,

зупинити сильне випадання,

запобігти появі сивини.

Як користуватися засобом

Це дуже зручно, адже не потрібно нічого змішувати, розводити і розчиняти, знадобляться лише 2 хвилини для нанесення.

Засіб не потрібно змивати, він не забруднює волосся і не сушить шкіру голови.

Наносити достатньо 1 раз на 3 дні.

Який саме засіб придбати

Для волосся можна використовувати розчин для ін'єкцій.

Засіб продається в ампулах, по 10 штук в упаковці. Для повного курсу, розрахованого на місяць, досить придбати 3 упаковки. Вартість в різних аптеках - від 50 до 100 грн.

Треба пам'ятати, що розчин нікотинової кислоти в косметичних цілях використовується зовнішньо. Забороняється самостійно використовувати препарат у вигляді ін'єкцій.

Важливо: Перед застосуванням варто проконсультуватися з фахівцем.