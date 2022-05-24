UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Врач назвал признаки того, что изжога может превратиться в рак

Как справиться с изжогой (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Люди, страдающие от изжоги, имеют более высокую предрасположенность к онкологии, включая рак пищевода.

Об этом сообщил врач Джеймс Ист из клиники Мейо в Лондоне, пишет Today.

Эксперт говорит, что при хроническом раздражении пищевода могут происходить изменения, повышающие вероятность развития рака. В некоторых случаях состояние постепенно прогрессирует до более серьезной формы рефлюкса, известной также как ГЭРБ.

В частности, в таком случае болезнь может провоцировать нежелательные процессы в тканях, выстилающих нижний отдел пищевода. Тем, кто обеспокоен кислотным рефлюксом, специалист рекомендует обратиться к врачу и узнать, какие проявления способны указывать на ухудшение состояния.

Также среди возможных симптомов он выделил проблемы с глотанием, болевые ощущения в груди, чувство жжения, нарушения пищеварения и изжогу.

Кроме того, консультация не помешает, когда человек сильно кашляет, начинает хрипеть, у нее возникают боли в горле и инфекции в носовых пазухах.

В аптеках предлагают много препаратов, которые могут снять жжение. Однако, не стоит злоупотреблять такими лекарствами, а справиться с помощью продуктов.

Поможет справиться с этой проблемой папайя, бананы и овсяная каша.

В папайе содержится специальный фермент, который значительно улучшает пищеварение, предотвращает расстройства желудка, избавляет от тошноты и снимает изжогу.

Также бананы способны обволакивать стенки пищевода и снимать раздражение. А ферменты, которые содержатся в этом фрукте, способствуют улучшению пищеварения и работы кишечника.

К тому же справиться с изжогой поможет овсянка. В ней мало жира, много волокон и она способна успокоить желудок. Ее можно чередовать с рисовой, пшенной и гречневой кашами.

Ранее мы сообщали, что врач назвала продукты, которые помогут предотвратить изжогу.

Также мы писали, что врачи заявили, что приближение сердечного приступа можно спутать с изжогой.

Читайте РБК-Украина в Google News
врачи